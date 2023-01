A bajnokság egy könnyebb szakaszához ért a Siófok KC, mely a következő három fordulóban kiesés elől menekülő Érd, Békéscsaba, NEKA trióval találkozik, ezek a hatvan percek a elvárható siker kategóriába tartoznak. Különösen annak tudatában, hogy kezdenek belelendülni Papp Nikolették, akik négymeccses veretlenségi szériában vannak. A trióból elsőként az Érd érkezik a Kiss Szilárd Sportcsarnokba, melynél – a korábban Siófokon is dolgozó - Horváth Rolandot a magyar válogatott, olimpiai ezüstérmes, Európa bajnok, Bajnokok Ligája győztes játékos Simics Judit váltotta a kispadon és első élvonalbeli bajnokiján rögtön győzelemmel nyitott Békéscsabán (26-25), ahol csapta félidei háromgólos hátrányból (10-13) állt fel, tizenhat gólt dobva a szünet után. Ez utóbbi megsüvegelendő, hisz ennyit, vagy többet csak egyszer értek el, a Fradi ellen, tizenhetet, ám akkor nyolccal kikaptak otthon (26-34). Olyan együttest vezetett sikerre Simics Judit, mely a megelőzően kilenc bajnokiján kikapott és a Magyar Kupától is búcsúzott egy Vasas elleni döntetlennel (27-27). Nagyon mélyről jöttek tehát vissza a Dávid-Azari, Kopecz, Fekete trió vezérletével, mely a Viharsarokban huszonegy gólt jegyzett a huszonhatból. A házi góllövőlisták is ők uralják, Kopecz hatvankilenccel vezeti azt, a negyvennyolc gólos Fekete és a harminchetet dobó Dávid-Azari előtt, mellettük a fiatal Csáki Zsófia tudott még harmincháromszor betalálni.

– Nagy fegyvertény, hogy a közvetlen riválisaink, azaz a NEKA és a Békéscsaba otthonában győzni tudtunk, ők majd hozzánk jönnek, és azokat a meccseket természetesen meg kell nyernünk – nyilatkozta Simics Judit. – Ezenkívül az előttünk álló csapatoktól is pontokat rabolnánk. Nem gondolok rá, hogy nem sikerül elérni a céljainkat, egyáltalán nem irreális elképzelés, hogy bent maradjunk.

A balatoniak tehát már egy „másik” Érddel találkoznak, mely meglevő négy pontját, két győzelemét idegenben gyűjtötte be, ám ettől függetlenül egyértelmű esélyesei ennek a bajnokinak. Uros Bregar tanítványai az elmúlt négy találkozójukon nem találtak legyőzőre; megverték a Mosonmagyaróvárt, a Dortmundot és a Moldét, illetve ikszeltek Budaörsön. Különösen hazai pályán erősek a balatoniak, akik saját közönségük már hat meccses – Cismadie (33-24), DVSC (28-26), Alba Fehérvár (32-29), Mosonmagyaróvár (29-28), Dortmund (27-24), Molde (30-22) – győzelmi szériában vannak. Nagy meglepetés lenne, ha ez a sorozatuk nem folytatódna.