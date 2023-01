– Az előző szezont beárnyékolta és gyászba borította a 2022 első napján történt tragikus autóbaleset: az ígéretes jövő előtt álló, mindössze 19 éves feladó, Iván Gergő – a kocsi négy másik utasával együtt – elhunyt. Biztos, hogy csapattársai nem tudták könnyen feldolgozni a történteket, mégis a Magyar Kupában bronz­érmesek lettek, a bajnoki pontvadászatban pedig ezüstérmet szereztek.

– Kalapot kell, hogy emeljek az akkori társaság előtt – mondta Szlobodan Prakljacsics, a tavaly nyáron érkezett Fino-Kaposvár szerb mestere (a tolmácsunk Zarka Szilvia, a csapat technikai vezetője volt). – Abból a csapatból ma is a Fino-Kaposvár játékosa a csapatkapitány, Bozóki Bence, továbbá Bögöly Gábor, Hubicska Patrik, Fenyvesi Barbanás és Iván Gergő bátyja, a nála másfél évvel idősebb Bence. Neki különösen nehéz lehetett... Én csak tavaly nyáron kerültem a somogyi megyeszékhelyre, de természetesen tudok a megrázó eseményekről. Most azonban a jelennel és a jövővel kell foglalkoznunk.

– Idén sikerül(het) megismételni, esetleg túlszárnyalni az előző szezonban elért eredményeket?

– Ezen vagyunk és ezért dolgozunk nap mint nap.

– A csapat őszi teljesítményével mennyire elégedett?

– Azt kell hogy mondjam, maximálisan. Úgy gondolom, hogy ami ebben a csapatban van, azt teljesen kihoztuk mind az edzéseken, mind pedig a bajnokikon.

– Volt olyan játékos, akit külön is megemlítene?

– Hubicska Patrikot mindenképpen, akinek a nyáron megműtötték a térdét. Abban bízunk, hogy előbb vagy utóbb újra százszázalékos formába lendül. De hogy mikor, erről inkább az égieket kérdezze...

– Szerdán 18 órakor a Bp. Kistext JP Auto Mercedes SE együttese elleni Magyar Kupa negyeddöntő visszavágójával nyitják az új évet hazai pályán, a régi kaposvári körcsarnokban.

– Az első találkozón a fővárosban magabiztosan nyertünk 3–0-ra. A visszavágó azonban más lesz, hiszen akkor igencsak foghíjasan álltak fel. Meggyőződésem, hogy a Kistext Magyarország egyik legjobb csapatává növi ki magát. Ettől függetlenül mindenképpen tovább szeretnénk lépni.

– Ahol várhatóan a télen alaposan megerősödött Green­Plan-Vegyész RC Kazincbarcika egyletével találkoznak, míg a másik elődöntőben a bajnoki címvédő és Magyar Kupa-győztes Bp. Pénzügyőr SE alakulata a Kecskeméti RC együttesével találkozik majd. Azt egyébként tudjuk már, hogy hol és mikor lesz a (négyes) kupadöntő?

– Fogalmunk sincs. De ez nem is foglalkoztat bennünket egyelőre. Mi nem gondolkodunk, tervez(get)ünk előre: csakis kizárólag az előttünk álló feladatra fókuszálunk, össz­pontosítunk. A másik fontos dolog, hogy a mi csapatunkban nincsenek bérelt helyek. Azok kerülnek be a kezdőcsapatba, akik kőkeményen megdolgoztak érte, az edzéseken a legjobb teljesítményt nyújtották. Amúgy az a célunk, hogy ameddig csak lehet, addig kerüljük el a bajnoki címvédő Pénzügyőr együttesét. A bajnoki alapszakaszban kétszer is csúnyán kikaptunk tőlük, de a fájó vereségekből is lehet – sőt, kell is! – tanulni.

– Két fordulóval az alapszakasz zárása előtt a második helyen áll a Fino-Kaposvár.

– Szeretnénk a második helyről folytatni a bajnoki rájátszást, ami nem tűnik egyszerű feladatnak, lévén nagyon kiegyenlített és sűrű a mezőny. A rájátszással egy új szakasz, mondhatni bajnokság kezdődik majd, amely teljesen más lesz, mint az alapszakasz volt.

– Vagyis lesznek vaskos meglepetések.

– Én úgy gyanítom, hogy igen.

– A Fino-Kaposvár is a meglepetéscsapatok közé tartozik majd?

– Ha ilyen töretlen lelkesedéssel folytatja a munkát a társaság, a meccseken pedig csak a játékkal foglalkozunk, s minden más zavaró tényezőt kizárunk és kiiktatunk, továbbá a maximumot – vagy még annál is többet – nyújtjuk a pályán, akkor képesek lehetünk rá.