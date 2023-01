A bemelegítés alatt sokan hihették, hogy ez is csak egy edzőmeccs lesz majd. A Bp. Kistext JP Auto Mercedes SE ugyanis mindössze kilenc hadra fogható játékossal érkezett a somogyi megyeszékhelyre. A brazil Reffatti Da Costa Willian után ugyanis a korábban a Fino-Kaposvárban is szerepelt orosz Ilia Makarov és Jurij Kruzskov is szerződést bontott, s Európában keresnek maguknak csapatot. Így (a liberójuk, a szintén Kaposváron nevelkedett Lassu Ádám mellett mindössze csak két cseréjük volt. Ezen a találkozón mutatkozott be a frissen igazolt Barúti Árpád, aki 12 évnyi külföldi légióskodás után jött haza Magyarországra. Hiányzott viszont a kubai légiós Quevedo Hernández Hermes, aki csak most kapcsolódott be a közös edzésekbe, s várhatóan még egy hónapig nem láthatjuk a pályán.

Mindettől függetlenül nem úgy indult a Magyar Kupa negyeddöntőjének a visszavágója, hogy nagyon meg lettek volna szeppenve a vendég fővárosiak. Sokáig kiegyenlített volt a játék képe, s a jobb hajrának köszönhettük, hogy a Fino nyerte a nyitó játszmát. A második játékrészben már megmutatkozott a két csapat között meglévő tudásbeli különbség: mondhatni akkor szereztek pontot a házigazdák, amikor csak akartak. Ezzel egyben el is dőlt, hogy a Fino-Kaposvár társulata folytathatja majd a legjobb négy között.