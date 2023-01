– Először rendeztük meg ezt a tornát, amelyből szeretnénk hagyományt teremteni a későbbiekben – mondta Horváth Ádám, a viadal rendezője. – Egy nagyon jó kis hangulatú torna volt jó csapatokkal és színvonalas mérkőzésekkel. Az U8 és az U9-es korosztálynak hirdettük meg a versenyt, ez a 2014 és a 2015-ben születetteket ölelte fel, ők játszottak ezen a tornán.

Több megyéből is érkeztek együttesek.

– A torna nyolccsapatos volt, érkeztek Pécsről, Nagykanizsáról, Siófokról és Nagyatádról is fiatalok – folytatta Horváth Ádám. – A Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia is jelen volt a két korosztályával, illetve a Mézga Focisuli is nevezett a csapatával, ahogy Kaposmérő is.