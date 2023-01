Ádám Martin, aki a 2019/2020-as szezont a Kaposvári Rákóczi FC-ben töltötte, és Gazdag Dániel személyében két magyar válogatott futballista is felfért a világ legeredményesebb játékosainak 2022-es listájára, amelyet a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet, az International Federation of Football History and Statistics (IFFHS) készített el a száz legerősebb nemzeti bajnokság gólszerzőit rangsorolva.

A lajstrom élére Germán Cano, a brazil Fluminense argentin légiósa került harminchárom találattal, megelőzve a Paris Saint-Germainben harminckétszer eredményes francia Kylian Mbappét, továbbá egy másik argentint, a mexikói Pachuca együttesét erősítő Nicolás Ibánezt, aki harmincegy bajnoki gólt ért el tavaly. Ádám Martin a Paks színeiben, majd új csapatában, a dél-koreai Ulszanban együttesen szerzett huszonöt góljával a ranglista tizenhatodik helyét foglalja el, míg az Egyesült Államok bajnokságában, a Philadelphia Unionban játszó Gazdag Dániel huszonnégy találatával a huszonkettedik.

A Dél-Korában légióskodó Ádám Martin egy idényt töltött a somogyi megyeszékhelyen, s negyvenhárom mérkőzésen összesen tizenháromszor volt eredményes. A Szegeden született 191 centiméter magas támadó már a válogatottban is bemutatkozott.

Az elmúlt esztendő abszolút legeredményesebbje Boris Kopitovic volt, a játékos összesen harmincötször talált be az ellenfelek kapujába, csakhogy klubcsapata, a Tampines Rovers a szingapúri bajnokságban szerepel, a pontvadászat viszont nem került be a top 100-ba az IFFHS-nél, így a montenegrói futballistát nem rangsorolták a listába.

Az élvonalbeli bajnokságok legjobb gólszerzői 2022-ben:

1. Germán Cano (argentin), Fluminense, 33 gól; 2. Kylian Mbappé (francia), Paris Saint-Germain, 32 gól; 3. Nicolás Ibánez (argentin), Pachuca, 31 gól; 4. Erling Haaland (norvég), Borussia Dortmund és Manchester City 30 gól; 5. Robert Lewandowski (lengyel), Bayern München és Barcelona 29 gól; ...16. Ádám Martin, Paks és Ulszan 25 gól; ...22. Gazdag Dániel, Philadelphia Union 24 gól. MW



Ádám Martin játszott a Kaposvári Rákóczi FC-ben is

Fotó: Lang. R.