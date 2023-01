– A tavalyi év az olimpia utáni folytatásról szólt, próbáltuk fenntartani az eredményességünket, amit megszokhattak a sportág követői – fogalmazott Szakács Bálint, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség ügyvezető igazgatója. – Úgy érzem, hogy ez sikerült, annak ellenére is, hogy az olimpiai bajnokaink közül csak Kopasz Bálint csinálta végig a versenyszezont. A többiek különböző okok miatt sokat kihagytak, mégis az összes nemzetközi megméretésen a ponttáblázat élén tudtunk zárni. Az éles versenyek viszont csak most jönnek, a célunk, hogy ezeken minél több kvótát szerezzünk az olimpiára. Emellett a nemzetközi versenyek rendezésében is szeretnénk tovább fejlődni.

A Kaposvári Vízügyi SC-nél nemzetközi vizeken Szerafin Zsófia érte el a legkiemelkedőbb sikereket, aki korosztályos maraton Európa-bajnokságot arany- míg a világbajnokságot ezüstéremmel zárta.

– Nem gondoltam volna, hogy sikerül idáig eljutnom, nagy büszkeséggel töltenek el az eredmények– mondta Szerafin Zsófia. – Ebben az évben rövidebb távra, 500 méterre készülünk, bízom benne, hogy ez az év is hasonlóan sikerül, mint az előző. Sok munkát fektetünk ebbe, heti hét edzésem van, úszással, futással, kondival, már várom a desedai edzéseket, remélem, hamar beköszönt ez az időszak. Május huszadikán rendezik az első válogatót, pont az érettségi időszakában, de próbálom a vízen és a tanteremben is megállni a helyem.

A kaposvári kajak-kenusok ebben az évben is a Héraklész fizikai felmérővel kezdik a versenyszezont, de addig is vezetőedzőjükre, Faludy Andrásra még adminisztratív feladatok is várnak, hiszen hazai szövetségben még véglegesíteniük kell versenynaptárt, valamint pontosítaniuk a versenyszabályokat, ezek mellett pedig Bulgáriában, a nemzetközi maraton szakág megbeszélésén is képviseli a magyar érdekeket.

A Desedán a hagyományos Vígh Sándor emlékversennyel indítják majd a szezont. A kétnapos megméretésre, melyet április végén rendeznek majd az első napra a maraton szakág legjobbjait várják, míg a másodikon rendezik a klasszikus kajak duatlont a fiatalok számára.