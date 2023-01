Kosárlabda V-VI. korcsoport, fiúk:

Helyezés Iskola

I. Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium

II. Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma

III. Kecskeméti Bolyai János Gimnázium

All star csapat: Kovács LeventeSzombathely, Ladovszky János Kecskemét, Hőgye Patrik Debrecen, Balásházy Simon Benedek Székesfehérvár, Kodolányi

Büki Lóránt Szombathely

Legtöbb pontot dobó játékos: Jankó Csaba, Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma

Bajnokcsapat testnevelője: Németh Attila

Kosárlabda V-VI. korcsoport, lányok:

Helyezés Iskola

I. Cserepka János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Sportiskola, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum, Pécs

II. Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium, Sopron

III. Diósgyőri Gimnázium, Miskolc

All star csapat: Markusz Lilla Miskolc, Molnarova Laura Sopron, Orbán Alexandra Pécs, Völgyi Lili Sopron, Piukovits Dorka Pécs

Legtöbb pontot dobó játékos: Papp Lilla, Diósgyőri Gimnázium, Miskolc

Bajnokcsapat testnevelője: Vald Benjamin

A legidősebb korosztályok „A” kategóriás kézilabda és kosárlabda országos döntői zajlottak a hétvégén. Az V-VI. korcsoportos, versenyengedéllyel rendelkező fiú és lány kézilabdás csapatainak tornáját a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) megbízásából a Komárom-Esztergom Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület szervezte, a kosarasokét pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület. Mindkét eseményt a városok polgármesterei nyitották meg: Tatabányán Szűcsné Posztovics Ilona, Miskolcon pedig Veres Pál.

Kézilabdában 210 csapat indult a versenyen, a kvalifikációkat követően 8-8 fiú és lánycsapat, vagyis 210 versenyző jutott be az országos döntőbe (a lányoknál a váciak visszaléptek), a fiúknál Heves vármegyének sikerült 2 csapatot is delegálnia, a lányoknál pedig 2 somogyi csapat is bejutott a legjobbak közé. A versenyengedéllyel rendelkező kézilabdások országos döntőjének élcsapatait jellemzően a legnagyobb hazai akadémiák nevelő gimnáziumai adják, így idén is a NEKA, Veszprém, Szeged, FTC, Győr, Debrecen csapatai jutottak be a legjobbak közé. A játékosok gyakorlatilag a korosztályok legjobbjaiból kerültek ki, többen a válogatottak tagjai, és már az NBI-ben, sőt, akár Bajnokok Ligája mérkőzéseken is lehetőséget kaptak, így a nívós döntők közel telt ház előtt zajlottak.

Miskolcra a kosárlabda országos döntőbe a 157 nevező csapatból szintén 8-8 csapat kvalifikált összesen 192 diákkal. Az országos döntőbe bejutott idén is, és meg is őrizte címét a tavalyi bajnok Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium, akik a 2022-es ISF Kosárlabda Világbajnokságon hazánkat képviselték. Itt már a csoportküzdelmek nagy csatákat hoztak, mert a fiúknál a legesélyesebb csapatok közül hárman is egy csoportba kerültek (Szombathely, Zalaegerszeg, Kecskemét), akik közül csak kettő juthatott tovább. A dobogóra kerülő csapatokat itt is jellemzően akadémista és korosztályos válogatott játékosok alkották.

forrás: MDSZ