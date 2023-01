A korábbi EHF kupa győztes, Európa Liga ezüstérmes Siófok KC a norvég Moldéval, a német Dortmunddal és a francia Besanconnal került egy csoportba, az első találkozót az utóbbiak otthonában játsszák. Ellenfelük az előző bajnokságban negyedikként zár, ám jelenleg – a vesztett pontok alapján – „csak” kilencedik, még úgy is, hogy hétközben néggyel verték az elöttük álló Cellest (29-26). A bajnoki szereplésük nagyon hasonló a balatoniakéhoz; kilenc forduló után három győzelem, egy döntetlen, öt vereség áll a nevük mellett, míg az SKC négy győzelemmel és öt vereséggel áll. Mindketten viszonylag sok gólt kapnak, a Besancon átlaga 27,2, a Siófoké 27! Fontos lesz tehát a védekezés minősége, támadásban már kicsit nagyobb a különbség Uros Bragar együttese javára, mely 26,3 gólt jegyez meccsenként, míg riválisuk átlaga 25,2. Úgy tűnik két hasonló formában lévő együttes csap össze, a csoportban talán most van a legnagyobb esély egy idegenbeli bravúrra Debreczeni-Klivinyiéktől.

A franciák - a balatoniakhoz hasonlóan - selejtezőre kényszerültek az Európa Ligában, a spanyol Super Amara Bera Bera elleni - Zazai tizennégy, illetve Mairot tizenkét góljának is köszönhetően - kettős győzelemmel (59-53) jutottak a csoportkörbe. Zazai és Mariot remek játékosok, ám az Európa bajnokságon szereplő nemzeti együttesben a 23 éves Granier, illetve a 21 éves Dembele képviselte a klubot, az előbbi tizenhat, utóbbi hat góllal zárta a viadalt, melyen a légiósaik közül a 28 éves horvát Dezic, a 24 éves lengyel Nosek és a 22 éves montenegrói Corovic is részt vett. Az említettek mellett még két norvég kapusuk is van, Lerstad és Hauge.

Siófoki szempontból a legismertebb kézilabdázójuk a 32 éves Camille Aoustin, aki négy szezont húzott le a Balaton partján. Ez egybeesett a Siófok KC legeredményesebb időszakával, a 2017 nyarán a Metztől szerződtetett balszélső bajnoki bronz mellett nyert EHF Kupát és Európa Liga ezüstöt is velük. Nyolcvankilenc bajnokin, kilenc Magyar Kupa találkozón és harminc nemzetközi kupameccsen öltötte magára a Siófok mezt és ezeken összesen 397 gólt ért el.

Rajcic és Török már ismeri a siker receptjét

Az előző szezonban is magyar klubbal hozta össze a sors(olás) a Besancont az Európa Ligában, melyben az azóta már siófoki színekben játszó Török Lilyvel és Anna Kojiccal felálló Mosonmagyaróvár volt az ellenfelük. Egy éve, Mosonmagyaróváron kiütéses hazai siker született (38-30), Kojic négyszer mattolta az azóta már a Paris 92 hálóját védő Franket. Saját közönségük előtt viszont tízzel nyertek a franciák (34-24), ami a továbbjutásukat jelentette a kisalföldiek rovására, akik közül Török Lily kétszer is eredményes volt Besanconban. Azon a találkozón tizenegyet dobó Rosiak már Ljubljanában játszik, ám a „mag” – Aoustin, Mairot, Granier, Cusset, Robert, Faure, Zazai, Dembele, Roy, Tshimanga, Frecon, Nosek – együtt maradt, mely kiegészült a Sola norvég kapusával Haug Lerstaddal, illetve a Jagodinából Corovical és Zágrábból Dezicel.