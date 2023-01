Újra idegenben kell bizonyítania a Kaposvári VK együttesének, melyre ezúttal a Tigra-ZF-Eger otthonában, a Bitskey Aladár Uszodában vár fontos bajnoki. A somogyi pólósok egy tízgólos vereséggel nyitották az évet, azonban a Genesys-OSC Újbuda ellen nem volt ideális a felkészülésük a Csik Ferenc Versenyuszoda vízcseréje miatt, illetve a Bajnok Ligájában szereplő újbudaiak ellen a pontszerzés is országos bravúr lett volna. Szerdán, Egerben valamivel könnyebb dolga lesz Surányi László tanítványainak, de így is minden pólósnak száz százalékot kell nyújtania ahhoz, hogy megszülethessen a szezon második győzelme. A pontokra, illetve a sikerre pedig nagy szüksége van a Kaposvárnak, hiszen az eddig szerzett hat egységgel csupán a tabella tizenegyedik helyén szerénykedik.

Az Eger nyolc forduló után a négy győzelemmel, egy döntetlennel és a három vereséggel, tizenhárom szerzett ponttal a tabella hatodik helyén áll. Tóth Kálmán együttese egy Szeged elleni, hazai rangadón elért sikerrel nyitotta az évet, s ezúttal is hazai medencében vízilabdázhatnak, ami némi előnyt jelent számunkra. A KVK azonban az előző évadban háromszor is verte az egrieket, ez pedig kellő önbizalmat adhat Szatmári Kristóféknak ahhoz, hogy szerdán is bevegyék az egri várat.