A boglári fiatalok tavaly októberben győztek utoljára otthon a Békéscsaba ellen, akkor szereztek legutóbb legalább huszonhat gólt, mint most az óváriak ellen. Ebben óriási szerepe volt Csíkos Lucának, aki az első félidőben nyolc kísérletből hét, a szünet után pedig hétből öt találatot ért el! Messze ez volt a legjobb meccse támadásban a szezonban, a csúcs hét volt tőle, azt is még az első fordulóban érte el, az Érd ellen. Ő volt az első, aki hétméteresből is be tudott találni a házigazdáktól a negyvennyolcadik percben, előtte Varga, Zsembery és Uhrin is rontottak. Az utóbbi hat gólja sem rossz mutató, amit kilenc lövésből ért el. A Juhász sérülése miatt az Alba Fehérvártól visszatérő Kocsis Bettina is jól dolgozott, csak egy találatig jutott, de négy büntetőt is kiharcolt. A probléma a védekezéssel volt, hisz ennyi gólt még nem kapott hazai pályán a NEKA, idegenben is csak a Győrtől, harmincnégyet. Bohus Beáta mindhárom kapusát pályára küldte, akik hét védéssel zárták ezt a hatvan percet. Az első félidei tizenhét kapott találat is már sok volt, ami előre vetítette a végeredményt, a sokgólos meccsek ugyanis az óváriaknak kedveznek. Békéscsabán, ahol elbuktak huszonnégy gólig jutottak. A boglári védekezés „vehemenciáját” szemlélteti, hogy mindössze egy hetest fújtak ellenük és két perces kiállítást is csak egyet kaptak.