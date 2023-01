A szünetben a budafokiak teljes sort cseréltek, de a kaposváriaknál is csak Ekker Milán és Harsányi Dániel maradt a pályán, s jöttek a fiatalok, illetve a sérülése után visszatérő Zvara Dávid. Ezt gyorsan kihasználták a rutinosabb vendégek, s kilenc perc elteltével egy levágódó labdára Horváth Olivér csapott le a leggyorsabban, majd öt méterről a hálóba passzolt. A folytatásban jobbára a budafokiak domináltak, de a Rákóczi fiataljaitól is több szép támadásra futotta, sőt a kilencvenedik perchez közeledve az egyenlítés sem sokon múlt. Ekkor Udvardi Ádám indult meg a jobb szélen, majd tíz méterről a bal felsőt vette célba, azonban Horváth András a léc fölé tolta a labdát. A századik perc után pedig Szederkényi Ádám (aki Mayer Mátéval egyetemben jó megoldásokkal hívta fel magára a figyelmet) labdaszerzését követően okoztak zavart a kaposváriak, akik bár többször megtehették volna, nem fejezték be lövéssel az akciót.

A maratoni edzőmérkőzésen végül egy gól esett, bár ebben az időszakban nem ez a fontos, hanem az, hogy a Rákóczi egy remek ellenfél ellen tudott készülni az NB III. Nyugati csoportjának tavaszi folytatására.