Hosszú szünet után nehéz megmondani, milyen formában térnek vissza Bohus Beáta tanítványai, ám a beálló, kilenc bajnoki után tíz találatnál járó Juhász Kata optimistán várja a találkozót. – Izgalmas meccsre számítok, szerintem verhető ez a Fehérvár, megoldható a feladat, mivel egy gyors és fiatal csapat vagyunk és a dinamikánk jobb – mondta, majd hozzátette: az ellenfél kapusa nagyon erős, ezért a ziccerek befejezésére nagyon oda kell figyelniük.



Az Alba Fehérvár KC elleni két pontra minden esély meg is van, elég csak a két együttes legutóbbi összecsapására gondolni, amikor az első élvonalbeli szezonjukban, még Boglári Akadémia–SZISE néven is legyőzték a Fejér megyeieket hazai pályán ifjabb Kiss Szilárd irányítása mellett (34–24). Fehérvári oldalon Pijevic, Afentaler, Bardi, Utasi, Boldizsár, Varga is jól emlékezhet erre a vereségre, hisz a jelenlegi is a klub játékosai. Boglári oldalon Kocsis Bettina is pályára lépett, aki most – a balatoniak kölcsönjátékosaként – ellenfélként tért vissza az Akadémiára, melynek szintén a játékosa volt Takó Viktória és a kapus Kubina Molli.



A hazai győzelemre azért is megvan minden esély, mert úgy tűnik, nincsenek a legjobb formában a kék–fehérek, akik az évnyitón nagy meglepetésre kikaptak az alacsonyabb osztályú Szombathelyi KKA otthonában és búcsúztak a Magyar Kupától (31–29). Ezt a kínos vereséget leszámítva azonban nincs rossz szezonjuk, hisz tíz bajnokin szerzett nyolc pontjukkal tizedikek a tabellán, összehasonlításként a legutóbbi szezon hasonló időszakában hat ponttal tizenegyedikek voltak. Ha pedig a NEKA elleni két pontot is begyűjtenék nagyot lépnének a középmezőny irányába, ehhez azonban lényegesen jobb teljesítmény kellene tőlük a Szombathelyen látottnál. – Fiatal, jól felkészített, tehetséges csapat lesz az ellenfelünk, éppen ezért nehéz mérkőzésre számítok – nyilatkozta Józsa Krisztián, az AFKC vezetőedzője. – A célunk egyértelműen a győzelem, szeretnénk kijavítani az elmúlt hetet. Ehhez újra össze kell raknunk a védekezésünket, hiszen ez volt a legnagyobb problémánk Szombathelyen.



Úgy tűnik, a kupabúcsún már túltették magukat, legalábbis Tamara Smbatian szerint, aki a legtöbb akciógólt jegyzi a csapaton belül, vagyis rá védekezésben nagyon figyelniük kell Juhászéknak. – Nem szabad az előző mérkőzésünkön agyalni, megbeszéltük hibáinkat a játékban és készen állunk a találkozóra – nyilatkozta a vendégek 27 éves ukrán irányítója, aki szerint úgy lépnek pályára, hogy nyerniük kell.