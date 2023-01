Az angol Michael Smith győzelmével zárult a darts-világbajnokság Londonban. A sportág hazai rajongóinak jó hír, hogy a vb-n látott klasszisok ősszel Magyarországra látogatnak, így várhatóan az új világbajnok is tábla elé áll Budapesten.

A darts egyre népszerűbb. Évről évre egyre többen ülnek képernyők elé az év végi vb-n. Így volt ez most is. Korábban a PDC bejelentette: a világ legjobb dartsosai ismét ellátogatnak Budapestre. A III. Hungarian Darts Trophy-t szeptember 22. és 24. között rendezik meg a BOK Csarnokban – adta hírül a Darts Event. Ez a verseny a European Tour állomása lesz, így a pro tour ranglista legjobb 16 játékosa várhatóan tábla elé áll. A magyar darts játékosoknak is kitűnő lehetőség a bizonyításra, négy hazai dartsos ugyanis elindulhat a világelitben, az később dől el, hogy kik kapnak lehetőséget.

A szervezők ismertették azt is, folyamatos a jegyértékesítés a szeptemberi trophy-ra. Bővebb információk az esemény hivatalos honlapján.

Tavaly az angol Joe Cullen szerezte meg a végső győzelmet, miután soha nem látott csillaghullást hozott a verseny 2. napja. Többek között Michael van Gerwen, Peter Wright, Rob Cross és Raymond van Barneveld is kiesett. A meglepetéssorozatot pedig a zárónapon Michael Smith és Dirk van Duijvenbode búcsúja tette teljessé.

A Hungarian Darts Trophy-t összesen 14 ezren szurkolták végig a helyszínen, és minden bizonnyal hasonló érdeklődés övezi majd a European Tourt idén is.