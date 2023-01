A hazai pálya előnye és az óváriak sűrű versenynaptára, ami némi bizakodásra ad okot hazai oldalon. A balatoniaknak idén ez a harmadik tétmérkőzésük, míg az óváriaknak már a hatodik, közte egy franciaországi, nantes-i utazással. Ráadásul a kisalföldik a másik újonc otthonában, Békéscsabán már kikaptak (29–24), ha a viharsarkiaknak sikerült, nekik miért ne jöhetne össze egy bravúr ellenük?

– A balatonboglári fiatalok játékát alaposan kielemeztük, így felkészülten érkezünk pénteken a NEKA Csarnokba – nyilatkozta a bajnokságban huszonhárom találatnál járó Tóth Nikolett. – Ebben a bajnokságban születtek már váratlan eredmények, sajnos mi is belefutottunk kellemetlen vereségbe, ezért több kisiklást nem engedhetünk meg magunknak. Egyértelműen arra törekszünk, azért dolgozunk, hogy stabilizáljuk a teljesítményünket, ne legyenek hullámvölgyek a játékunkban. Nagyon komolyan vesszük tehát a Nemzeti Kézilabda Akadémia elleni bajnoki találkozót, amelyen a sajt játékunkkal szeretnénk dominálni.

Egy koncentrált, a bajnokságban átlag 31,2 gólt szerző MKC ellen begyűjteni a sikert egy nyolcmeccses nyeretlenségi szériában lévő együttesnek, mely – a Kisvárdával párban – a leggyengébb támadójátékkal bír az élvonalban óriási bravúr lenne boglári oldalról. Utoljára tavaly októberben nyertek, otthon, az EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE ellen, huszonhat gólt szerezve, amennyi azóta sem jött össze nekik! Úgy nehéz is, hogy saját pályájukon az FTC és az Alba Fehérvár KC ellen tizenkettő, illetve kilenc és fél, a Dunaújvárosi KKA, a Kisvárda Master Good és az MTK Budapest otthonában tíz és fél, kilenc, illetve nyolc percen át nem dobnak gólt. Ezeknek a hullámvölgyeknek az idejét jelentősen le kellene redukálni, amennyiben győzni szeretnének és elmozdulni az utolsó helyről, amit – a teljesítményük mellett – az érdiek múlt hétvégi, békéscsabai győzelmének (25–26) köszönhetnek. Jól sikerült tehát az érdi edzőcsere, a Horváth Rolandot váltó Simics Judit debütáló meccsén rögtön fontos két pontot gyűjtött. Az utóbbi mellett az MTK Budapest volt még, ahol nem voltak elégedettek az eredményekkel és trénert cseréltek, ahol úgy gondolták, hogy egy új impulzus segíthet a csapaton, mely Vágó Attilával a kiesés elől egész a középmezőnyig menekült néhány hét alatt.

Az óváriak elleni találkozó érdekessége, hogy a vezetőedző Gyurka János mellett Kapás Gergő gyúró, illetve Andorka Sándor technikai vezető is a volt a boglári klub alkalmazottja, míg a játékosok közül Albek Anna, Pásztor Noémi és Faragó Luca is játszott az Akadémián. Az utóbbi – akinek testvére Lea is NEKA kézilabdázója – szerepelt az élvonalban az ifjabb Kiss Szilárd vezette csapatban, mely akkor Boglári Akadémia-SZISE néven szerepelt és tizenhárom ponttal sem tudott bennmaradni az első osztályban. Hogy meddig jutnak Bohus Beáék az kérdéses, ám ettől jelenleg messze vannak, hisz tizenegy forduló után mindössze három pont áll a nevük mellett.