A játékosok magabiztos teljesítményét jól mutatja, hogy a legszorosabb meccsükön is kilenc találattal múlták felül az ellenfelüket, mégpedig a Győri ETO ellen, idegenben 29–20-ra győztek. De egyik összecsapásukon sem volt veszélyben a győzelmük.

– Az évad elején nem lett kimondva, hogy bajnokoknak kell lennünk, de természetesen a végső győzelemre törekszünk – kezdte a balatonbogláriak átlövője, Faragó Lea, aki eddig ötvenhárom gólt szerzett az alapszakaszban, illetve a NEKA női NB I.-es együttesét is erősíti. – Az előző kiírás is jól sikerült, ám még magunkat is megleptük, hogy ennyire jó mérleggel állunk az élen. Rengeteg munkánk van a siker mögött, az fizetődik ki minden fordulóban, ennek pedig nagyon örülünk. Azt hozzátenném, hogy a győzelmeink nagy arányúak, ám belülről ez nem ennyire egyértelmű; a második Dunaújváros például csak ellenünk kapott ki, közel húsz góllal, ám az eredményhez képest szorosabb volt a találkozó, amin nekünk jött ki jobban a lépés. Bízom benne, hogy jövőre is folytatjuk a jó sorozatot.

Faragó az U19-es élvonal mellett a klub NB I.-es csapatában is hétről hétre bizonyíthat, idén pedig már debütált a felnőtt élvonalban is.

– Elsősorban a saját korosztályomra koncentrálok, ám az NB I. is remek tanulópénz, rutinos felnőttek ellen léphetek pályára – hangsúlyozta Faragó Lea. – Örülök, amikor az első csapathoz hívnak, de még rengeteget kell fejlődnöm, hogy ott is rendszeresen tudjak játszani.