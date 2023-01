Már De'Sean Parsons-szal, de még a vállficam után lábadozó Krnjajski Borisz nélkül várta az Oroszlány elleni összecsapást Kometa Kaposvári KK. A két szurkolótábor legendásan jó kapcsolatot ápol egymással, s ezúttal is megvendégelte az aktuális házigazda az ellenfél szimpatizánsait. A Coffee Park és Játszótérnél volt minden, mi szem, szájnak ingere, s Nagy Imre, azaz Guba méltán híres lángosát is meg lehetett kóstolni.

Amúgy volt miért visszavágniuk a somogyiaknak, hiszen idegenben egy rengeteg hibát hozó meccsen szenvedtek vereséget, ráadásul Michael Hughest és az akkor még náluk játszó Dayon Griffint is kiállították a játékvezetők.

Halmai Dániel ezúttal a kezdőben kapott helyett és rögtön egy triplával debütált, majd még egyet értékesített. Egy ellopott labda után Aris passzát húzta be Hughes, azaz kiválóan, 10–0-ás rohanással kezdték a hazaiak a remek hangulatú mérkőzést. Ugyan két távolival jelezte az OSE, nem adta fel, de azonnal jött Gabric válasza. Hendlein Rolandot is harcba küldte Ivan Rudez, a kapitány pedig egy tőle megszokott pöcizéssel tett le a névjegyét. Sokat elmondott a védekezésről, hogy mindössze tizenegy pontot kaptak az első negyedben a Kometa kosarasai.

Fotós: Lang Róbert



Nagy csatát hozott a folytatás, Halmai Dániel bevágta harmadik trojkáját, ráadásul három kísérletből. Illés Máté tartotta meccsben a vendégeket, akik főleg a kinti dobásaikra építettek. Kicsit megtorpant a kaposváriak támadójátéka, így időt kellett kérnie Ivan Rudeznek. Mely után Puska Bence vert be egy hármast, ám ezzel együtt is négy pontra zárkóztak az oroszlányiak, ám a félidő szlusszpoénja Hendlein Rolandé volt, miután egy lecsorgó labdát terelt a gyűrűbe.

A harmadik felvonás eleje is a vendéglátóké volt, Hughes alley oop-ja után talpra ugrott a csarnok. Újfent elővették a leghatékonyabb fegyverüket a vendégek, a kinti dobásokat, a túl oldalon viszont szinte semmi nem jött össze, egységnyire zárkózott az OSE. A lehető legjobbkor jött Isiah Brown két hármasa, Illés Máté azonban szinte képtelen volt hibázni. A harmadik felvonás utolsó három pontját Gabric szerezte, így 57–54 állt az eredményjelzőn a záróetap előtt. Mely Aris távolijával indult és Parsons is megszerezte első mezőnykosarát, ráadásul egy büntetőt is értkesített, ami után kilenc volt közte. Szinte tapintani lehetett a feszültséget, mindkét együttes mozgósította az utolsó tartalékait. Parsons lopott el egy passzt, s a szerzett labdából egy óriásit zsákolt. Az utolsó percek ugyan tartogattak még izgalmat, de a Kometa Kaposvári KK győzelme már nem forgott veszélyben, s ebben kulcsszerep volt Sebastian Arisnak, a dán irányító ugyanis, amikor nagyon kellett, zsinórban öt pontot szerzett.

Kometa Kaposvári KK–MVM-OSE Lions 78–68 (23–11, 17–23, 17–20, 21–14)

Kaposvári Városi Sportcsarnok, 1070 néző. V.: Cziffra Csaba Zsolt, Kapitány Gellért, Földesi Ádám.

Kometa Kaposvári KK: Brown (14/6), Aris (18/12), Halmai D. (9/9), Gabric (15/6), Hughes (9). Csere: Puska B. (3), Parsons (6), Hendlein R. (4). Vezetőedző: Ivan Rudez. Edzők: Szőke Balázs és Filipovics Gordan.

MVM-OSE Lions: Illés (24/18), Szabadfi (-), Ruják (9/3), Calloway (18/9) Krestinin (8). Csere: Dorogi (-), Henry (4), Mucza T. (5/3), . Vezetőedző: Simon Petrov. Másodedző: Fodor Ármin.

Az eredmény alakulása

2. perc: 7–0, 5. perc: 15–6, 7. perc: 17–9, 10. perc: 23–11, 13. perc: 30–19, 15. perc: 34–22, 18. perc: 35–28, 20. perc: 40–34, 22. perc: 42–36, 24. perc: 46–39, 26. perc: 48–45, 28. perc: 54–50, 30. perc: 57–54, 32. perc: 62–54, 34. perc: 63–57, 36. perc: 71–61, 38. perc: 76–63.

Kipontozódott: Calloway a 36. percben.