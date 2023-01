A téli szünet után hazai pályán folytatódott a bajnoki pontvadászat a Kaposvári Női Röplabda Club számára. A kezdőcsapatban a két új játékos, a török Nehir Kiraz és a brazil feladó, Rosane Maggioni is helyet kapott. Hegyi Bianka játékára ezúttal nem számíthatott Vincent Lacombe vezetőedző.

Az első két kaposvári pont Bodovics Hannának volt köszönhető. Nehir Kiraz is hamar megszerezte első pontját a kaposvári együttesben. Már rögtön a meccs elején sikerült kialakítaniuk egy hatpontos előnyt a hazaiaknak. A továbbiakban három egységnél közelebb nem tudott kerülni az MTK az ellenfeléhez. Hat szettlabdája is volt a Kaposvárnak, ám rögtön az elsőt értékesíteni tudta.

A második szettben vették át először a vezetést a budapestiek, majd öt pontosra növelték az előnyüket, ez talán a gyenge hazai nyitásfogadásnak volt köszönhető. A KNRC második egysége egy rontott vendégnyitásból született csak meg. A sok somogyi hibából pedig nagyon fel tudta magát húzni az ellenfél. Aztán Bodovics zsinórban szerzett két ásza után egy ötpontos kaposvári sorozat következett, s 11–11-nél pedig már egyenlő is volt az állás. 15–14 után vették át először a vezetést a második játszmában, azután pedig egészen 21–21-ig fej-fej mellett haladtak a csapatok. Ekkor visszavették a vezetést a pestiek, s szettlabádhoz is jutottak, ám ekkor zsinórban négy pontot szereztek a somogyiak, így el is indult az adok-kapok. Vincent Lacombe eközben kapott egy figyelmeztetést. Mindegyik gárda hatalmasat küzdött, végül 31–29-nél ért véget az etap az MTK javára.