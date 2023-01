Halmai Dániel a kezdőben kapott szerepet az MVM-OSE Lions elleni mérkőzésen, a férfikosárlabda NB I./A 17. fordulójában. A Kometa Kaposvári KK 18 éves játékosa pedig élt a lehetőséggel, hiszen a kilenc pontot dobott úgy, hogy mind a három triplakísérlete a gyűrűben landolt és a védőmunkája is egészen kiváló volt.

– Egészen pontosan nem tudom megmondani, de ha jól emlékszem, ám ebben nem vagyok száz százalékig biztos, a múlt héten az egyik edzésen már szólt Ivan Rudez vezetőedző, hogy lehetséges, hogy kezdeni fogok az Oroszlány ellen – felelte Halmai Dániel arra a kérdésre, mikor derült ki, már a feldobásnál is a parketten lesz. – Aztán, közvetlenül a meccs előtt, az öltözőben vált biztossá, tagja leszek a kezdőötösnek. Próbáltam ugyanúgy készülni, mint máskor, de mivel ott volt a lehetőség, még többet beleadtam.

Ivan Rudez vezetőedző, Halmai Dániel és Szőke Balázs edző

Fotós: Lang Róbert



Ilyen fiatalon, egy ilyen fontos mérkőzésen kezdeni, óriási dolog.

– Nagyon jó érzés volt, mely magabiztosságot és plusz adrenalint adott – tette hozzá Halmai Dániel –, ráadásul a hangulat is kiváló volt, a két szurkolótábor alaposan kitett magáért.

Aztán rögtön a meccs elején jött is egy tripla.

– Teljesen üresen voltam, igazából nem is volt más lehetőség, így elválltam – elevenítette fel a fiatal kosárlabdázó. – Természetesen örültem, hogy bement, ahogy annak is, hogy remekül kezdtük a meccset, a védekezésünk rendben volt, több gyorsindításos ziccert dobtunk, ha jól emlékszem 10–0-nál kértek időt a vendégek.

Az első sikeres távolit még kettő követte, száz százalékos hatékonysággal, adódik a kérdés, milyen feladatot kért Öntől a mester?

– Leginkább a védekezésre hívja fel mindig a figyelmemet, az irányítók egészpályás védésére – fogalmazott Halmai Dániel. – Azt kéri, adjunk ki magunkból mindent, ha elfáradunk, úgyis jön majd a csere. Amúgy a győztes meccs után kiváló volt a hangulat az öltözőben, nagyon kellett már egy győzelem. Mindenki örült, s abban reménykedünk, hogy a hétvégén a ZTE ellen is nyerünk, még úgy is, hogy a Zalaegerszeg nagyon jó csapat.

Nem csak a felnőttcsapatban, az U20-as együttesben is játszik a 18 esztendős kosaras. – Az ifiben próbálok vezérként fellépni, hiszen én vagyok az elsőszámú irányító, azaz nem kell szervezni a támadásokat. A felnőtteknél még kiegészítő ember vagyok, nem én irányítok, azaz teljesen más a két szerepkör.

Halmai Dániel még kiemelte azt is, nagyon köszöni a szurkolóknak a buzdítást, fergeteges volt a hangulat az összecsapás alatt és után is és ez óriási segítség volt a csapatnak.