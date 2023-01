Két sikerrel, négy ponttal állnak a kiesés ellen küzdő újonc csabaiak, hogy így szerepelnek, azt a második félidei teljesítményeiknek köszönhetik. Az első játékrészek alapján ugyanis nem kettő, hanem tizennégy (!) ponttal állnának. A szünet utáni rendszerint nagyon elrontanak valamit, amit addig felépítenek, azt a fordulás után lerombolják; az eddigi tizenkét fordulóban csak a mosonmagyaróváriak elleni második harminc percet tudták megnyerni. A két győzelmük egyikét ellenük gyűjtötték be (29-24), a másikat pedig a Budaörssel szemben (28-26). Mindkét sikert hazai pályán érték el, idegenben eddig hat meccsből – DKKA, NEKA, Győr, FTC, Kisvárda, Debrecen – hat vereség a mérlegük átlag 22,8 dobott góllal. Ezzel szemben a balatoniak hazai pályán nagyon erősek, hétmeccses győzelmi szériában vannak, utoljára tavaly októbert 15-én kaptak ki saját közönségük előtt, Európa Liga selejtezőn, a lengyel Lublintól egy tét nélküli találkozón, hisz már idegenben lerendezték a továbbjutást. Mindezek után ez a találkozó is a kötelező két pont kategóriába tartozik… - Az Érd elleni győzelem fontos volt számunkra, habár kevés időnk van felkészülni a Békéscsaba ellen, minden erőnkkel azon leszünk, hogy jó teljesítményt nyújtsunk – mondta a klub honlapján Sirián Szederke, aki hat találatnál tart a bajnokságban.- Támadásban türelmes, koncentrált játékra, hátul pedig stabil védekezésre lesz szükség.

Félvállról nem vehetik az ellenfelet Siriánék, elég csak a legutóbbi összecsapásukra visszagondolni, melyen az esélytelen, az élvonaltól már búcsúzó viharsarkiak nyertek a KIss Szilárd Sportcsarnokban (34-37). Hazai oldalon Csapó Kincső, Such Nelli és Papp Nikolett is jól emlékezhet erre, míg a vendégeknél Szabó kapus mellett, Giricz, Török, Bucsi, Kukely Klára, Andróczky, Marija Agbaba Lanistanin is ott volt a találkozón a jelenlegi lila-fehér keretből. Az utóbbi a klub házi gólkirálya nyolcvanhat találattal, a harminchatig jutó Bucsi Lilit megelőzve, Lanistanin volt siófoki játékos is korábban, csak úgy, mint Termány Rita.