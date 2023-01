Ahogy arról már írtunk, a Dunaújváros lemondta az előkészületi találkozót, így a Kaposvári Rákóczinak új ellenfél után kellett néznie erre a hétvégére. A somogyiak technikai vezetője, Takács Róbert végül megoldotta a feladatot, hiszen a horvát NK Varasdin csapatát fogadták szombat délután a Puskin utcai edzőközpontban. A Varasd csapatában – amely pénteken egy-nullára nyert bajnokin a Slaven Belupo ellen – több olyan játékos is lehetőséget kapott, akik a horvát első osztályban pallérozódnak, így nagyszerű ellenféllel tudta megméretni magát az NB III. Nyugati csoportjára készülő Rákóczi FC. A mérkőzés ráadásul sokkal nagyobb iramban kezdődött, mint azt a magyar harmadosztályban megszokhattunk. A hazaiak gyorsan felvették a horvátok ritmusát, sőt, az első helyzet is előttük adódott, de Böndi Ádám éles szögből leadott, a kapu jobb szélébe tartó lövését Marino Bulat védte. Az első negyed óra után viszont megszületett a Rákóczi gólja: Horváth Balázs 25 méteres átlövése az elvetődő Bulat kapus kezei alatt kötött ki a kapuban (1–0). A hátrányban kerülő varasdiak a szünetig nagy nyomás alá helyezték a kaposvári védelmet, a gól után szinte azonnal Ipacs Péternek kellett bravúrral őriznie az előnyt Luka Skaricic közeli lövésénél, azonban pár perc múlva már ő is tehetetlen volt, ugyanis Skaricic beadását Marko Stolnik bevetődve, öt méterről fejelte a kapu közepébe (1–1). A labdát sokkal többet birtokló NK Varazdin a nagyon aktívan futballozó Ivan Saramic révén akár ebben a játékrészben megszerezhette volna a vezetést, de a kaposváriakat sem kellett félteni, hiszen jó és bátor játékkal rukkoltak elő, aminek köszönhetően felvették a versenyt a horvátokkal.

A második félidőt nagy intenzitással kezdte a Kaposvár. Öt percen belül két nagy lehetőséget is kidolgoztak a hazaiak, de az első végén Kálmán Szilárd közelről az oldalhálóba belsőzött, majd Zólyomi Dávid bal alsóba tartó, kissé jobbról leadott lövését védte Marino Bulat. A folytatásban azonban már a horvátok akarta érvényesült, akik számos nagy helyzetet kidolgoztak, majd egy órányi játékot követően átvették a vezetést, miután Leon Belcar tizenhat méterről belsőzött a bal alsó sarokba (1–2). A hajrára is jó iramú maradt a mérkőzés, melynek utolsó perceiben mind a két fél előtt adódtak lehetőségek a gólszerzésre, azonban az eredmény már nem változott.