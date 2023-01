Minden országos döntőt sikerült rendben lebonyolítani 2023. év elején. A két első csúcseseményt, az V-VI. korcsoport futsal tornáját a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) megbízásából a Baranya Megyei Diáksport Tanács szervezte, a Röplabda Diákolimpia V-VI. korcsoport „A” kategória országos döntőjét pedig a Békés Megyei Diáksport Egyesület. A kétnapos eseményeket rangos megnyitók indították el, Pécsett Nyögéri Lajos alpolgármester, Békéscsabán pedig Szarvas Péter polgármester képviselték a helyi rendező városokat, illetve Daragó Lászlóné tiszteletbeli alelnök, illetve dr. Erdős Dániel ügyvezető igazgató az MDSZ-t. A pécsi futsal döntőre az összes nevező csapat közül (rekordnak számító 410 nevező csapat, 5482 fő tanuló) az országos elődöntőkből 11 csapat és a rendező vármegye bajnok csapata kvalifikálta magát összesen 120 fővel. Bács-Kiskun vármegyéből, Budapestről és Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyéből 2-2 csapat is kivívta a jogot, így részt vehetett a legrangosabb versenyen. A tornán végig szoros mérkőzések zajlottak, a helyosztókon 3 meccs is büntetőkkel dőlt el, köztük a döntő összecsapás is. Nívós volt a játékos-felhozatal is, egy csengeri és egy veszprémi csapattag is a futsal korosztályos válogatottak tagjaiban szerepelnek. Békéscsabán 8-8 röplabda fiú- és lánycsapat mérkőzött meg a bajnoki címekért, szintén országos elődöntőket követően. Ezek alapján a fiúknál Bács-Kiskun és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye tudott 2-2 csapatot is kvalifikálni a döntőbe, a lányoknál pedig ez Veszprém vármegyének sikerült. Országosan 210 (88 fiú, 122 lány) csapat nevezett a versenysorozatba, a megyei döntők I. és II. helyezett csapatai (28 fiú- és 28 lánycsapat) jutottak az országos elődöntőkbe. A végeredményt nézve külön említést érdemel Kecskemét, amelynek mindkét fiúcsapata dobogóra állhatott.

A versenyeken az alábbi iskolák szerezték meg az érmeket:

Futsal V-VI. korcsoport:

Helyezés Iskola I. Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium II. Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium III. Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium

Különdíjasok:

Legtechnikásabb játékos: Országh Balázs, Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium

Legjobb kapus: Gémesi Gergő, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium

Gólkirály: Simon Balázs, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium

Bajnokcsapat testnevelője: Rózsa János, Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium

Fotós: DIákolimpia

Röplabda „A” V-VI. korcsoport

Fiúk:

Helyezés Iskola I. Kecskeméti Bolyai János Gimnázium II. Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium III. Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum

Legjobb támadó: Bogdán Bence- Kecskemét Bolyai János Gimnázium

Legjobb előkészítő: Török Soma – Kecskemét Bolyai János Gimnázium

Legtechnikásabb játékos: Tóth Gábor Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium

Legjobb testnevelő, felkészítő: Szabó Tamás - Kecskemét Bolyai János Gimnázium

Lányok:

Helyezés Iskola I. Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium II. Testnevelési Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium III. Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Legjobb támadó: Sinka Dalma – Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium

Legjobb előkészítő: Fekete Ramóna- Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium

Legtechnikásabb játékos: Szili Kamilla – TE Gyakorló Ált. Isk. és Gimnázium

Legjobb testnevelő, felkészítő: Nagy Attila, Papp Csaba – Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium

A hétvégi Futsal V-VI. korcsoportos és Röplabda „A” kategória V-VI. korcsoportos Diákolimpia® Országos Döntők legizgalmasabb pillanatairól készült képek megtekinthetők a Diákolimpia® Facebook oldalán, a mérkőzések eredményei pedig a www.doeredmenyek.hu oldalon.

A Magyar Diáksport Szövetség A Magyar Diáksport Szövetséget (MDSZ) 1987-ben alapították, és mára a legnagyobb magyarországi civil szervezetté vált a diáksport területén. A szervezet fő célja, hogy minél több gyermeket vonjon be sportprogramokba, és népszerűsítse az egészségfejlesztő testmozgást. Az MDSZ küldetése, hogy a testnevelés és a sport minden gyermek életének részévé váljon, egész életen át. A szervezet testmozgás- és sportprogramokon keresztül támogatja az önkéntesség, valamint a társadalmi befogadás szemléletének erősítését, fejlesztését Magyarországon. A Magyar Diáksport Szövetség állandó kapcsolatban áll szinte valamennyi magyarországi iskolával, és minden évben megrendezi a Diákolimpiát, amely az egyetlen országos tanulmányi verseny a diáksportban.

forrás: Magyar Diáksport Szövetség