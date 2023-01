Egy hete kezdte meg a felkészülést a tavaszi szezonra a férfikézilabda NB I.-ben szereplő Csurgói KK, ezen a héten pedig már edzőmérkőzések is várnak a dél-somogyi együttesre. Szerdán a horvát Dubrava csapata érkezik a Sótonyi László Sportcsarnokba, a meccs 18 órakor kezdődik, pénteken 17 órától pedig a honi rivális Balatonfüred otthonában vendégeskednek Baranyai Norbert vezetőedző tanítványai.

Az első héten főleg a futásé volt a főszerep, amit a társaság villámgyors jobbszélsője, Gebhardt Ádám, valamint a csapat szerb karmestere, Mladen Krszmancsics is kiemelt az első napokról szóló összefoglalójában.

– Először is mérlegeléssel kezdtünk, megnéztük ki gyarapodott, és ki nem csinálta meg az egyéni edzésprogramot, de szerencsére minden rendben volt – fogalmazott a Csurgói KK hivatalos honlapján Gebhardt Ádám. – Ezután futó-, majd egy erős konditeszt következett. Délelőttönként az erőnlétünket fejlesztjük Bakai Leventével, délutánonként pedig Baranyai Norbert is „partner” volt ebben, ugyanis a futás jelentős részben jelen van a labdás edzéseken, megalapozva az állóképességet, de ez normális is az első héten. A második héten már edzőmeccsek is lesznek, ezzel is fokozva a terhelést. Remélem szerencsés felkészülésünk lesz és hasonló eredményeket érünk el tavasszal, mint ősszel. Biztos vagyok benne, hogy a csapat mindent meg fog tenni ezért.

– Az első héten Bakai Leventével különböző kondicionálós, mobilizációs és futógyakorlatokat, valamint teszteket végeztünk, de természetesen ezek mellett a labda is előkerült délutánonként – nyilatkozta Mladen Krszmancsics a cskk.hu-n. – Ezek a tréningek a megszokott játékokkal indultak, aztán különböző feladatok következtek, amelyeken elsősorban a futásoké, lerohanásoké volt a főszerep, hiszen most az elsődleges a minél jobb állóképesség kialakítása.

Legutóbb december tizenhetedikén játszottak tétmérkőzést, a következő bajnoki találkozóig pedig egészen február tizenegyig kell várni, amikor is a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata érkezik a negyedik helyen tanyázó csurgóiakhoz. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy első összecsapásig még több mint egy hónapot kell várni, ugyanis január végén újra pályára lépnek a somogyiak a Magyar Kupában, ahol a tét a legjobb nyolcba kerülés lesz. Ezenkívül még három edzőmeccs is szerepel a programban, egy a Balatonfüred ellen, kettő pedig a horvát Dubrava ellenében.

Grega Krecic természetesen hiányzik a CSKK tavaszi felkészüléséről, a szlovén jobbátlövő ugyanis hazája nemzeti csapatával szerepel a kézilabda-világbajnokságon. Grega Krecic először csak a bő keretnek volt a tagja, ám a szövetségi kapitányuk úgy döntött, a szűk keretben is számol a kiváló játékossal.

A tervezett előkészületi mérkőzések. Január 18. (18 óra): Csurgói KK–RK Dubrava, Január 20. (17 óra): Balatonfüredi KSE–Csurgói KK, Február 1.: RK Dubrava–Csurgói KK. Január 28. (17 óra): Szigetszentmiklósi KSK–Csurgói KK (Magyar Kupa-mérkőzés).