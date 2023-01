Mohácsi Zsófia és édesapja, Mohácsi Balázs együtt meséltek arról, hogyan is kezdődött ez a lenyűgöző karrier.

– Talán hat-hét éves lehettem, amikor édesapám elvitt egy motorversenyre – emlékezett vissza Mohácsi Zsófia. – Azonnal éreztem, hogy ez az én sportom, ezt akarom csinálni.

– Először féltünk ráültetni Zsófit egy krosszmotorra, mert azt gondoltuk, eldől vele – egészítette ki nevetve a történetet Mohácsi Balázs, Zsófi édesapja. – Ezért kapott egy quadot. Amiről azóta már sokszor kiderült, hogy kicsit sem veszélytelenebb, mint egy motor.

A fiatal tehetség első versenye 11 éves korában volt Somogyaszalóban, ahol rögtön a harmadik helyet szerezte meg. Azóta sem nagyon hagyta magát lelökni bármely verseny dobogójáról. Tette ezt úgy, hogy nagyon kevés női induló van korosztályában, így általában a fiúkat veri meg itthon és a külföldi megméretéseken is. Mohácsi Zsófia a quadsport mindhárom szakágában rendszeresen indul és nyer, de mivel a country quad vállfajával kezdte, ez is nőtt a legjobban a szívéhez.

A folyamatos edzéseknek és a versenyeknek eredménye is lett: Zsófi 13 évesen magyar bajnok lett, ráadásul mindhárom versenyformában. De egy pillanatig nem kényelmesedett el, külföldi versenysorozatokat nézett ki édesapjával, és ott is sikert sikerre halmozott.

– Erre az évre tűztük ki célul, hogy több nemzetközi bajnokságon is indul Zsófi – vette át a szót Mohácsi Balázs. – Németországban két nagyobb versenysorozatban is indult, ami az eltérő szabályok miatt sem volt egyszerű. Horvátországban a quad cross versenysorozatban indult, amivel még csak most ismerkedett meg, mégis nagyon szépen szerepelt. Ez azért is fontos, mert a hírek szerint Magyarországon is elindul egy ilyen versenysorozat.

Az idén Zsófinak 52 futama volt szerte Európában, ez annyit jelent, hogy 19 versenyhétvégén kellett helyt állnia. Felnőttsportolóknak is megterhelő ez a szám, nem hogy a fiatal tehetségnek. Ő mégis úgy érezte, ez így természetes, hiszen tudja, a sikernek nem titka van, hanem ára.

– Nem könnyű a felkészülést, a versenyzést összeegyeztetni a mindennapi életemmel – mondta a fiatal tehetség. – De ahhoz, hogy elérjem az álmaimat, szükség van arra, hogy mindig a maximumot hozzam ki magamból.

A 2023-as évben két nagy cél is tornyosul Zsófi előtt. Az egyik, hogy részt vegyen egy távoli, de a quadsport legjobbjainak tartott versenyen. Erről további részleteket egyelőre nem akartak elárulni, de megígérte, mi leszünk az elsők, akik megtudják, ha sikerül mindent elintézni a versennyel kapcsolatban. A másik összekapcsolódik azzal, hogy a közelmúltban Zsófit egyre többet látjuk egy citromsárga versenyautó volánja mögött is.

– A Kaposvári Autósport Egyesület színeiben tervez Zsófi a jövő év vége felé egy autóversenyen is indulni – osztott meg részleteket a büszke apa. – Ez egy szlalomverseny lenne, az indulás attól függ, mennyire tudjuk összeilleszteni a versenysorozatokkal, és mennyire jön bele Zsófi ebbe a teljesen új sportba. De ahogy eddig is, ezután is a legtöbbet hozza ki magából Zsófi, és sikeres lesz minden sportban, amibe belevág.