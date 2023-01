Szombat este után vasárnap délelőtt is összecsapott a Vasassal a Kaposvári VK, amely az E.ON férfi vízilabda OB I. tizenegyedik fordulója után a 2023. évi Komjádi Kupában találkozott az angyalföldiekkel. Az U23-as korosztály számára kiírt sorozat első állomásán a hazaik részéről, Szilágyi Ábel, Kakstedter Bendegúz, Klinger Bálint, Palatinus Erik és Aranyi Attila, míg a fővárosiaktól Gábor Lőrinc és Tasi Dominik kapott lehetőséget azok közül, akik a szombat esti, első osztályú mérkőzésen is medencébe ugrottak. Talán emiatt is kezdtek sokkal jobban, aktívabban és frissebben a vendégek, akik gyorsan elléptek három góllal az igencsak álmosan rajtoló kaposváriaktól. Hat perc elteltével érkezett az első hazai találat Aranyi Attila jó centerjátékából, de támadásban igen keveset mutattak a somogyiak az első etapban. A másodikban viszont kezdtek magukhoz térni, feljavult a védekezésük és az ellenfél kapuja előtt is jobban feltalálták magukat, így felzárkóztak két gólra, azonban ezt nem tudták megtartani a nagyszünetig.

A térfélcserét követően kezdett szétesni a KVK, támadásban rengetek pontatlanság jellemezte a hazaiakat, akik csak egy igen hosszú, tizenkétperces gólcsendet követően tudták ismételten bevenni a Vasas kapuját Vadas Ákos révén. A vendégek ezzel ellentétben sorra szerezték a gólokat, ezáltal már a harmadik felvonásban eldöntötték a mérkőzést. Az utolsó játékrészre sem tudtak felpörögni a Kaposvári VK fiataljai, de legalább két büntetővel valamelyest kozmetikáztak az eredményen, azonban a Vasas továbbjutását nem tudták megnehezíteni.

id. Berta József: – Az látszott, hogy jobb erőkből áll a Vasas. Sajnos mi nem igazán tudtunk együtt gyakorolni, sok serdülő kapott nálunk lehetőséget, de így is voltak jó momentumaink, azonban az erő és a tudás kidomborodott a végére. A Komjádi Kupa jó felkészülés volt számunkra a nemsokára kezdődő kiemelt bajnokságra, ahol fontos mérkőzések várnak ránk.