Az oroszlányi odavágón a somogyiak huszonegypontos vereséget szenvedtek, igaz a találkozón Michael Hughest és az akkor még a Kometa csapatában játszó Dayon Griffint is kiállították a játékvezetők. Az összecsapás hangulatára nem lehetett panasz, hiszen a Kometa Kaposvári KK és az OSE szurkolótábora legendásan jó kapcsolatot ápol egymással. Ezúttal is vendégül látják a hazaiak az OSE-szimpatizánsokat a Coffee Park és Játszótérnél. Bográcsban fő majd a sok finomság, ráadásul Nagy Imre, azaz Guba legendás lángosát is megkóstolhatják a résztvevők.

No, de térjünk vissza a mérkőzéshez, létfontosságú lenne a győzelem a kaposváriaknak ahhoz, hogy tovább éljen a remény a legjobb nyolcba kerülésért. Jelenleg ugyanis a tizenegyedik helyen áll a csapat öt győzelemmel és tizenegy vereséggel, míg a nyolcadik pozíciót elfoglaló Körmend nyolc-nyolc diadallal és vereséggel áll, azaz már nem nagyon hibázhatnak Hendlein Rolandék.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, De'Sean Parsons személyében új légióssal bővült a Kometa Kaposvári KK játékoskerete. Az amerikai, négyes poszton bevethető kosárlabdázó papírjai csak késve érkeztek meg az izraeli szövetségtől, így Pakson, az Atomerőmű SE ellen még nem léphetett pályára, ám az Lions ellen már számíthat rá az Ivan Rudez vezette edzői stáb.

Isiah Brown, a Kometa Kaposvári KK játékosa

Fotós: Lang Róbert

A Kometa Kaposvári KK médiastábja készített egy videóinterjút az új játékossal, melyben elmondta, ez az ötödik profi szezonja, s eddig hét klubban játszott. – Elégedett vagyok az eddigi karrieremmel, bárhol játszottam, mindenhol tudtam sikereket elérni – fogalmazott a De'Sean Parsons. – Kaposvárt főleg az edző miatt választottam, nagyon jókat hallottam róla és a körülmények is kiválóak. Ez egy újabb ország, ahol játszhatok, s új lehetőségek várnak rám. Kedvesen fogadtak a többiek, nagyon sok különböző karakterű kosárlabdázóval ismerkedhettem meg, a társaim körbe vezettek, segítettek eligazodni a klub dolgaiban és a városról is adtak néhány hasznos információt. Az együttesben vannak idősebbek és fiatalabbak is, ami mindig jót tesz az egységnek.

A bajnokságról még nem sokat tud a négyes poszton bevethető sportoló, de beszélt néhány barátjával, akik már játszottak Magyarországon. – Azt mondták erős és fizikális pontvadászat a magyar – tette hozzá. – Ez számomra jó, mert szeretek fizikális kosárlabdát játszani. Nagyon várom már, hogy együtt játszhassak a többiekkel, ráadásul az első meccs pont hazai lesz. Jó lesz a szurkolóink előtt kifutni a parkettre és megmutatni, mire vagyunk képesek, és én is ki szeretném venni a részem az esetleges győzelemből.