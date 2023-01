Csorvási Milán a Szolnok ellen már nem tudott pályára lépni, mert a meccs előtti utolsó edzésen, a kitámasztásoknál, éles fájdalmat érzett a lábában. A tüzetes orvosi vizsgálatok után kiderült, elszakadt egy szalagja, mely szinte átível az egész lábszárán, így hosszabb időt kell kihagynia.

– Nagyon sajnáljuk, hogy így alakult a helyzet, de a klub érdekeit szem előtt tartva, kezdeményeztük a szerződésbontást – fogalmazott Puska Zoltán, a Kometa Kaposvári KK ügyvezetője. – Milánnal folytatatott tárgyalás során végig együttműködő volt, így közös megegyezéssel felbontottuk a szerződését. Dolgozunk a center pótlásán. Csorvási Milánnak mihamarabbi gyógyulást és további sok sikert kívánunk a magán- és sportéletben is.

A játékos a 2021/2022-es szezon előtti nyáron érkezett az Alba Fehérvártól.

Sűrű hónap vár amúgy a somogyi együttesre, hiszen négy mérkőzést játszanak januárban az élvonalbeli kosárlabda-bajnokságban. Szombaton a bajnoki címvédő Falco-Vulcano Energia KC Szombathely alakulata érkezik a somogyi megyeszékhelyre, majd rá egy hétre az Atomerőmű SE otthonában lépnek fel. Huszonegyedikén az MVM-OSE Lionst, huszonnyolcadikán pedig a Zalakerámia ZTE KK-t fogadják. Mindegyik összecsapás 18 órakor kezdődik.

A kaposváriak hétvégi ellenfele, a Falco KC eddig mindössze egyszer kapott ki a bajnokságban, a második fordulóban pont Hendlein Rolandéktól szenvedett vereséget. Akkor teljes csapattal tudtak elutazni a somogyiak Vas megyébe, ám most tartalékosan várják a visszagót. Hiszen ahogy már fentebb említettük, Csorvási Milánnal szerződést bontott a klub, Krnjajski Borisz válla kificamodott a Szolnok elleni idegenbeli összecsapáson, s rá még 2-3 hét kihagyás vár, ráadásul Hendlein Roland játéka is kérdéses. Ennek ellenére sem feltartott kézzel lépnek pályára a hazaiak, mindent megtesznek azért, hogy győztesen hagyják el a pályát a bajnoki címvédő ellen. A Kometa kosarasai ez előző fordulóban kikaptak a Tisza partján a Szolnoktól, ám előtt kétszer is győztesen hagyták el a pályát, előbb Nyíregyházán arattak diadalt, majd a DEAC-ot múlták felül saját közönségük előtt.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely az élen áll a bajnokságban egy vereséggel és tizenhárom győzelemmel, a dobott pontokat tekintve a másodikok, s mindössze két egylet kapott kevesebbet, mint ők.