Balatonbogláron a szünet után villámrajtot vettek, kétgólos hátrányból háromgólos előnyt csináltak nyolc perc alatt (14–17), köszönhetően annak, hogy Bohus Beáta tanítványai kilenc és fél percen át nem találtak be. Az elsőben is volt egy nyolcperces gólcsendjük, ezekkel bizony alaposan megnehezítették a saját dolgukat... Miután fordítottak a vendégek, Varga Emíliáék futhattak az eredmény után, a negyvennyolcadikban egy pillanatara be is érték őket (21–21), ahogy az ötvenedikben is (23–23), ám ekkor volt utoljára egyenlő az állás. Józsa edző időkérése után Utasi eladta ugyan a labdát, ám a hazaiaktól Szabó Anna kapufát lőtt, amit Smbatian büntetett (23–24), majd Kubina védte Csíkos kísérletét, amit Stosic büntetőből jegyzett találata követett (23–25). Ezt a kétgólos előnyt jól védték az Afentaler nélküli vendégek, ám három perccel a vége előtt Varga Emőke kiállítása (24–26) felvillantotta a reményt az akadémisták előtt, akik nem tudtak élni a lehetőséggel! Kubina ugyanis Horváth Petra és Gém lövését is megfogta, igaz, nem biztos, hogy a legjobb figurát választották a házigazdák emberelőnyben a gólszerzésre... A másik oldalon viszont az utolsó percen belül Utasi nem hibázott lezárva ezzel a mérkőzést (24–27).





A balatoni oldalon az első félidőben Szabó Anna volt a a legeredményesebb öttel, aki a fordulás után már nem talált be, akkor mindössze négyen tudták bevenni a tizenhét (!) védéssel záró Kubina kapuját, Varga Emília hatszor, négyszer büntetőből. A hazai oldalon nem Wéninger kezdett a kapuban, ez a meglepő húzás azonban nem sült el olyan jól, mint a vendég oldalon Pijevic helyett Kubinával indítani a meccset. A tizennegyedik percben beszállva végül tizenegy hárítással zárt Wéninger, ami nem rossz teljesítmény. A fehérváriak második félidei feltámadásban nagy szerepe volt a bogláriaktól kölcsönadott Kocsisnak, aki három akciógóllal zárt, miként Utasi is, a legeredményesebb Stosic volt néggyel, ám felét hetesből dobta.





K&H női kézilabda liga – 10. forduló

NEKA – Alba Fehérvár KC 25–27 (14–12) Balatonboglár, NEKA Csarnok, 350 néző. Vezette: Felhő Ferenc, Öcsi Tamás NEKA: Németh K. – Gém 2, Csíkos 4, Kellermann 1, Szabó L., Varga Emília 10 (5), Szabó A. 5. Csere: Wéninger, Zaj (kapusok), Juhász K. 2, Kovalcsik B., Uhrin, Csata 1, Horváth P. Vezetőedző: Bohus Beáta

Alba Fehérvár KC: Kubina – Szemes 4, Szmbatjan 3, Ohjama 1, Varga Emőke 1, Sztosics 5 (3), Takó 3. Csere: Pijevic, Tóth N. (kapusok), Boldizsár 1, Utasi 5, Kocsis B. 4, Tolnai. Vezetőedző: Józsa Krisztián

Kiállítások: 4 perc (–), illetve 8 perc (4 perc)

Hétméteresek: 5/5 (1/1), illetve 3/3 (1/1)





MESTERMÉRLEG

Bohus Beáta: – Az első félidő rendben volt, majd a második játékrész első tíz percében, és a tíz kihagyott ziccer miatt elbuktunk. Néhány játékosnak a feje továbbra sincs rendben, amíg hét emberrel kell a mérkőzéseket végig játszanunk, addig nem fogunk két pontot szerezni.

Józsa Krisztián: – Az első félidőben nem úgy alakultak a dolgaink, ahogyan azt elterveztük, majd a szünet után tudtunk váltani. A második harminc percben a szenzációs védekezés és a kapusteljesítmény mellett támadásban is jól megoldottuk a feladatainkat. Nagyon nehéz mérkőzést nyertünk meg, büszke vagyok a csapatra.