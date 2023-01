A hétvégén a balatoniak kilencgólos vereségbe futottak bele Besanconban (21–30), míg az óváriak otthon nyertek, pontosabban hozták a kötelezőt a norvég Fana csapata ellen (35–29).

A kisalföldiekről – ha nem lenne a meglepő csabai vereségük (24–29) –, ki lehetne jelenteni, hogy remek szezont futnak. A bajnokságban az újonc Békéscsabán kívül ugyanis csak a Fradi (24–26) és a DVSC (24–30) otthonában kaptak ki, az Európa Ligában pedig a csoportkörbe jutásuk a román dobogós Buzai kiejtésével igazi mestermunka volt. Mindezt egy rendkívül fiatal csapattal vitték véghez, a keretük átlagéletkora mindössze 23,5 év volt a legutóbbi bajnokin, Budaörsön, ahol öttel tudtak nyerni (31–36).

A csapatban a rutint Tóth Eszter képviseli, aki a házi gólkirálynő is egyben; a bajnokságban harminckilenc, az Európa Ligában pedig tizenhét találatnál jár. Fontos megjegyezni, hogy a magyar játékosokra építenek Mosonmagyaróváron, a vezetőedző, Gyurka János szakmai útmutatásait csak Inez Ivancoknak kell lefordítani, hiszen Kovács Patrícia és Lancz Barbora a másik két „légiós”, akiknek nincsenek nyelvi problémáik. A csapatból a kapus Szemerey Zsófia és az irányító-lövő Tóth Gabriella is volt korábban a somogyiak kézilabdázója, utóbbi sérülésből visszatérve már játszott a hétvégi Fana elleni kupameccsen, így vélhetően ezúttal is szerepet kap.

Siófokon esélyesebbnek számítanak az óváriak, főként annak tudatában, hogy december tizenkettő után ez az első idegenbeli találkozójuk, míg Debreczeni-Klivinyiék a napokban kis túlzással körbebuszozták fél Európát, a francia Besancon oda-vissza ugyanis mintegy 2600 kilométer. Ráadásul nincsenek sokan a folyamatos sérülések, betegségek és egyéb okok miatt. Mindezt figyelembe véve minden sikert becsülni kell a balatoni oldalon, az MKC legyőzése pedig a bravúrkategóriába tartozna, még akkor is, ha a kisalföldiek még sosem nyertek bajnokit Siófokon. Még akkor sem, amikor bronzérmesként zártak a bajnokságban.