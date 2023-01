A Kaposvári Női RC már biztosította helyét a Magyar Kupa négyes döntőjében, miután elbúcsúztatták az előző szezon kupaezüstérmesét és bajnoki bronzérmesét, a balatonfüredi Szent Benedek RA együttesét. A napokban meg is köszönték a szerb Dejan Desznica munkáját, akinek a megüresedett helyét a bolgár Krisztian Mihailov foglalta el. Most a Fino-Kaposvár férfi csapatán a sor, hogy a legjobb négy közé küzdje magát.

A két alakulat 2022 őszén háromszor is összecsapott egymással. A bajnoki alapszakasz első kaposvári találkozóján szeptember végén magabiztos Fino-siker született; igaz, akkor a fővárosiak meglehetősen foghíjasan, mindössze nyolc hadra fogható játékossal tudtak csak kiállni. A november közepén játszott budapesti visszavágón is a Fino nyert, de az a mérkőzés sokkal nyagyobb és kiélezettebb csatát hozott; végül több mint száz percnyi csata után a kaposváriak örülhettek, miután a mindent eldöntő utolsó, rövidített játékrészt a Fino húzta be. Decemberben aztán a Magyar Kupa keretében is találkozott egymással a két társaság, s az első fővárosi találkozót magabiztosan, játszmaveszteség nélkül hozták a kaposváriak.

– Nem számítok könnyű meccsre: úgy vélem, a Kistext idővel a legjobb magyar csapatok közé tartozik majd. Ettől függetlenül természetesen kötelező számunkra a továbbjutás, ahol a döntő jogáért valószínűleg a GreenPlan Vegyész RC-Kazincbarcika alakulatával találkozunk majd – mondta Szlobodan Prakljacsics, a Fino-Kaposvár szerb mestere.

– A decemberben Székesfehérvárról érkezett fiatal feladó, Tóth Kristóf már bemutatkozott az Extraligában a Pénzügyőr ellen Budapesten. Előre borítékolható, hogy szerdán este a másik új szerzeményünk, a sokszoros válogatott Baróti Árpád is bemutatkozik – tette hozzá Demeter András György másodedző.

A Finónak hazai környezetben már két nyert játszma is elég, hogy a négy között folytathassa majd. Ennyivel azonban aligha érik be...

Szombaton aztán átvált az Extraligára a társaság: szintén 18 órakor a Debreceni EAC-ot fogadjuk, rá egy hétre pedig Kazincbarcikán zárjuk majd a bajnoki alapszakaszt.