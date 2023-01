Rendkívüli elnökségi ülést hívott össze a napokban a Magyar Ökölvívó Szakszövetség, amelynek legfőbb célja az volt, hogy megtalálják Bajkai István utódját. A FIDESZ–KDNP ország­gyűlési képviselőjét 2019-ben választották meg elnöknek, de időközben megromlott az egészségi állapota, s ezért még tavaly decemberben lemondott az elnöki posztjáról. A MÖSZ új elnökének egyhangúlag Kurtucz Csabát választották meg a Magyar Sport Házában tartott rendkívüli tisztújító közgyűlésen.

– Annak idején több rangos külföldi versenyen is egy csapatban voltunk jómagam mint csapatvezetőként, Kurtucz Csaba pedig versenyzőként. Nem véletlenül választották meg őt egyhangúlag az országos szövetség első emberének: a ringben már többször is bizonyított, s meggyőződésem, hogy most is jó kezekbe került a sportág irányítása – mondta a kaposvári Szántó László, az Ellenőrző Testület tagja, a Fair Play- és Hagyományőrző Bizottság elnöke.

A MÖSZ új elnöke, a negyvenéves Kurtucz Csaba civilben közgazdász. Korábban hatszor volt szupernehézsúlyú országos ökölvívó országos bajnok, valamint szerepelt világ- és Európa-bajnokságon is. Nemcsak bokszban, hanem taekwondóban, kick-boxban és kempóban is magyar bajnok volt.