Mind a két csapat a héten kezdte el a felkészülést: a Kaposvári Rákóczi FC az NB III. Nyugati csoportjára, míg a PMFC a Merkantil Bank Liga NB II.-re. A baranyaiak igen jól szerepelnek a bajnokságuknak, hiszen a feljutást jelentő második helyen töltik a téli szünetet, melyben megpróbálnak felkészülni arra, hogy megőrizzék a dobogós pozíciójukat. Az első edzőmeccsen még az alapozás fáradalmai érződtek a pécsieken, de ennek ellenére az első játékrészben sokkal többet birtokolták a labdát, többet is támadtak, de ezeket a kaposváriak korán megfékezték. A PMFC csak egy szabadrúgásból tudott veszélyeztetni az első negyed órán belül, melyet húsz méterről Kocsis Bence a bal kapufára csavart. Tíz perc elteltével a Rákóczi is hasonló helyről végezhetett el szabadrúgást, ezt Kálmán Szilárd lőtte erősen kapura, Varasdi Dániel csak öklözni tudta a labdát. A játékrész folytatásában a pécsiek előtt adódtak lehetőségek, Hegedűs Márk kétszer is ziccerbe került, de mindannyiszor a bal kapufa mellé gurított. A többi hazai kísérletet pedig magabiztosan hárította Mikler Dániel, a kaposváriak hálóőre, míg az utolsó percben Zólyomi Dávid mentette meg góltól a csapatát, Kónya Dávid helyzeténél.