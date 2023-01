A balatoniak kiváló védekezésüknek köszönhetik első győzelmüket az Európa Liga csoportkörben. Hogy ez mennyire volt extra, azt jól szemlélteti, hogy a szezonban ez volt a tizennyolcadik tétmérkőzése a Dortmundnak, ám csak a Bietigheim tudta tizenegy gólon tartani őket az első félidőben, illetve huszonkettőn a lefújáskor! Papp Nikolették remek védőmunkáját dicséri, hogy a EL nyitó csoportmeccsén a németek harminchárom (!) gólt dobva verték a norvég Moldét…

A balatoniak rászolgáltak a sikerre, a vendégek egyszer vezettek az egész találkozón, a második percben (1-2), azt követően csak futottak az eredmény után. A harminckettedik percben volt utoljára döntetlen (13-13), majd végig a Siófoknál volt az előny, ami volt négy is (20-16).

Kiss Nikolett, N’diaye páros védőmunkája kiemelkedett, Rajcic inkább az első félidőben remekelt, amit hat védéssel zárt. Támadásban a nyitó játékrészben Mavsar volt a legjobb héttel, illetve N’diaye hárommal, a fordulás után is Mavsar vitte a prímet, hatszor vette vette be a német kaput, négyszer hetesből, melyek közül az egyik fontos pillanatban esett, amikor az ötvenhetedik percben egyre felzárkóztak a sárga-feketék Sasaki révén (25-24). Suchot is ki kell emelni, a szélső három akciógóllal zárta a második harminc percet. Német oldalon Ten Holte kapus igazolta jó hírét, illetve a beálló Olsson jelentett néhol megoldhatatlan feladatot, aki nyolc góllal zárt tíz kísérletből.

A csoport másik mérkőzésén a francia Besancon a félidei kétgólos előnye után (15-17) tizenkét góllal verte (29-41) a norvég Moldét, mely két vereséggel a csoport utolsó helyén áll a négy pontos Besancon és a két-két pontos Siófok, Dortmund duó mögé.