A térdműtéten átesett Hajduk Attila Dominik még nem állhatott a Szőke Balázs, Filipovics Gordan edzőkettős rendelkezésére, ám rajta kívül mindenki harcra kész volt az Oroszlány elleni meccsen. Így Szőke Bálint is, aki a meccs napján ünnepelte 18. születésnapját.

Kiválóan kezdte a kaposváriak U20-as együttese a mérkőzést, kiválóan védekeztek és remekül támadtak a fiatalok, s a játék szépségére is adtak, Halmai Dániel egy hátmögötti passzal hozta kihagyhatatlan helyzetbe Antalics Dánielt. A somogyiak már az első negyed végére tetemes, tizenhatpontos előnyt szereztek úgy, hogy mindössze nyolc egység került az OSE neve mllé. A második negyed is hozott sok szép kaposvári akciót, Paár Márk lopott el egy labdát, majd zsákolt egy szépet, ahogy nem sokkal később Antalics Dániel is. A különbség folyamatosan nőtt a két fél között, a félidőben 47–21 áll az eredményjelzőn.

A második félidőben is az történt a pályán, amit a hazaiak akartak, a szakadék egyre mélyült, a fiúk pedig mindent beleadtak, hogy kiszolgálják a nézőket. Mindenki, aki pályára lépett hozzátette a magáét, de a csapatból így is kiemelkedett az Antalics Dániel (30 VAL), Halmai Dániel (26 VAL), Paár Márk (23 VAL) és Szőke Bálint (19 VAL) alkotta kvartett.

Kometa Kaposvári KK U20–MVM-OSE Lions U20 94–56 (24–8, 23–13, 28–17, 19–18)

Kaposvári Városi Sportcsarnok, 70 néző. V.: Bálind Attila, Ács Dezső.

Kometa Kaposvári KK U20: Halmai D. (10/6), Paár M. (15/3), Szőke B. (11/3), Fehérvári Cs. (11/3), Antalics D. (19/3). Csere: Yake M. (4), Óliás G. (6), Bogdán D. (2), Bellai A. (5), Czink L. (11/9), Horváth Á. (-). Vezetőedző: Szőke Balázs, edző: Filipovics Gordan.

Az MVM-OSE Lions U20 legjobb dobói: Varga G. (17/9), Czermann M. (10/3).