Szerinte kifejezetten jól versenyzett, és bár az előzésénél volt kontakt, de úgy vélte, a riválisa nem amiatt esett el. Hozzátette, sokan - Tiborcz Dániel, Varnyú Alex, Sziliczei-Német Rebeka és Kónya Zsófia - betegeskedtek az elmúlt hetekben, aminek meglátszott a lenyomata a versenyzőkön, de például Varnyú ennek ellenére 1000 méteren "a nap előzését" bemutatva végül mindkét távján továbbjutott. A férfiaknál hozzá hasonlóan százszázalékos mérleggel zárt 500 és 1000 méteren Nógrádi Bence, és az 1500-on indult Bontovics Balázs is továbbjutott. "A nap durranása viszont a vegyes váltó volt. Nagyon dübörgött az a négyes" - mondta Bánhidi, aki az összetétel kapcsán megjegyezte, hogy Talabos Attila egyéni búcsúja miatt százszázalékosan a váltókra koncentrálhat. "A férfi váltó sem okozott csalódást". A magyarok közül egyedüliként Jászapáti Petra indult valamennyi távon, ráadásul mindhárom akadályt sikerrel vette.

"Az volt a terv, hogy lazán versenyezzek és a lehető legtöbb energiát spóroljam meg a következő két napra. Azt hiszem, ezt sikerült megvalósítani" - indokolta az 1000 és 1500 méteres taktikáját a vegyes váltóval olimpiai bronzérmes szegedi versenyző, aki a két hosszabb távon a mezőny végén tempózott, majd egy gyors ritmusváltással mindenkit körbekorcsolyázva állt élre. Jászapáti és Bácskai bizakodóan nyilatkozott a női váltó teljesítményéről is. Utóbbi nagyon sajnálta, hogy egyéniben rendkívül erős futamba került 500 méteren, ezért ott nem volt esélye a továbbjutásra. A nőknél a mindössze 18 éves újonc Somodi Maja 1000 és 1500 méteren is továbbjutással debütált, Sziliczei-Német Rebeka pedig egyetlen egyéni számában, 1500 méteren jutott tovább.

Szombaton 500 és 1500 méteren már az érmekért küzdenek a versenyzők, a stafétáknál pedig az elődöntőkre kerül sor. Vasárnap az 1000 méter küzdelmeivel és a váltók döntőivel zárul a kontinensviadal.

forrás: MTI