Remek hangulat uralkodott a Városi Sportcsarnokban, ahol kaposvári és budapesti szurkolók egyaránt hallatták a hangjukat. Kissé megilletődötten kezdett a KNRC, javarészt Isidora Ubavic és Gyimes Zsófia termelték a pontokat, de aztán Godó Panna egy ásszal iratkozott fel a pontszerzők közé. Négyről kettőre zárkózott a Kaposvár, ám a vendégek alaposan megszórták ellenfelüket egy hatos sorozattal. Vincent Lacombe 9–18-as angyalföldi vezetésnél volt kénytelen kikérni a második idejét, nem tudtak egyelőre mit kezdeni a hazaiak a bajnoki címvédővel. Leginkább Taylor Bannister és Yuliya Boyko okozta a legnagyobb bonyodalmat a somogyiak számára. A nagy különbség ellenére a Vasas a legtöbbször nem szerezte meg simán a pontjait, a KNRC sokszor hosszú labdamenetekre késztette az éllovast. S a hajrában ugyan három egységet szerzett zsinórban a hazai alakulat, ám ez nem volt elég a szorosabb állás kialakításához, az ellenfél az első szettlabdát kihasználva tíz ponttal nyerte a játszmát.

Jobb hangulatban és nagyobb önbizalommal tért vissza a pályára a Kaposvári Női Röplabda Club. A meccs során először 5–4-nél át is vették a vezetést, Godó a nyíregyházi remek formáját tovább vitte erre a mérkőzésre is. Ezúttal idegesebben játszottak a vendégek, ennek okán négypontos hazai vezetésnél a találkozó során először kérte ki idejét Ioannis Athanasopoulos. Ám a somogyiak megfoghatatlannak tűntek, keveset hibáztak és nagyon magabiztosan játszottak. Kilenc is volt közte, amikor a pestiek "jobb később mint soha" alapon elkezdték a felzárkózást, öt egységet szereztek sorozatban, így már csak négy egység volt a hátrányuk. Ezután érkezett Jámbor Cecília, aki rögtön két ászt produkált, majd egyenlíteni is tudott 19–19-nél a vendég együttes, s a vezetést is átvette. A Vasas jutott szettlabdához, az elsőt még hárítani tudták a hazaiak, de a hatalmas küzdés eredményeként az angyalföldiek húzták be ezt az etapot is.

A harmadik felvonásban fej-fej mellett haladtak a csapatok eleinte, s újabb izgalmas csatáknak lehettek szemtanúi a szurkolók. Aztán nem éppen a Kaposvár oldalán állt a szerencse, hét pontos sorozatot produkált a címvédő. Az első játszma után a harmadikban is a pestiek akarata érvényesült. S bár a végén a hazaiak három szettlabdát is hárítottak, de a Vasas volt a hidegebb fejben, így Boyko 25–18-nál le tudta zárni a mérkőzést. A vendégek ezenkívül tizenegy ásszal "ajándékozták" meg ellenfelüket.

Kaposvári NRC–Vasas Óbuda 0–3 (–15, –23, –18)

KNRC: Godó (8), Gyimes (7), Maggioni (1), Szedmák (2), Bodovics (4), Ubavic (17). Csere: Radnai Lili, Rády (liberók), Budai (3), Radnai Luca (1), Renko-Ilic (1). Vezetőedző: Vincent Lacombe.

Vasas: Török (7), Papp (3), Bannister (9), Boyko (13), Abdulazimova (10), Fábián (1). Csere: Juhár, Szalai (liberók), Vezsenyi (3), Kump (4), Skrypak (5), Jámbor (2). Vezetőedző: Ioannis Athanasopoulos.

Vincent Lacombe: – Gratulálok a Vasasnak. A második szettben közel álltunk a részsikerhez, de nem sikerült megnyernünk a szettet, elhibáztuk a lehetőségeinket. Folytatjuk a munkát, készülünk a következő mérkőzésre.

Ioannis Athanasopoulos: – Nagyon boldog vagyok a győzelem miatt, mert mindenki, akit pályára küldtem, hozzátette a magáét ehhez a sikerhez és a második szettben bemutatott nagy fordításhoz. Külön gratulálok Cilinek, aki remek nyitásokkal szállt be, de az egész csapatot dicséret illeti, mert nagy hátrányban sem adta fel senki. Ez volt 16 nap alatt a hatodik meccsünk, egy „nehéz” teremben sikerült győznünk.