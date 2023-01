Női Kézilabda NB I. 1 órája

Meglepő csabai bravúr a Balatonnál

Nyert Siófokon a kiesés elől menekülő Békéscsaba, mely utolsó első osztályú idegenbeli sikerét is a Balaton partján aratta 2021 áprilisában. A balatoniak dobtak öt kapufát, kihagytak egy hetest és emellett volt egy tucatnyi labdavesztésük is, így nem is lehetett más a végeredmény.

Megvan a szezon első idegenbeli sikere a csabaiaknak, akik eddig hatból hat vereséget szenvedtek vendégként, átlag 22,8 dobott góllal, amit most alaposan túlszárnyaltak. Huszonkilencet a szezon eddigi tizenhárom tétmérkőzésükből mindössze egyszer értek el, otthon a Mosonmagyaróvár ellen. Nem csak emiatt meglepő ez a balatoni vereség, hanem azért is mert, úgy tűnt jó formában vannak Mavsarék, hisz ötmeccses veretlenségi szériában voltak, hazai pályán pedig hétmeccses győzelmi sorozatban! A balatoniak úgy kaptak ki, hogy a huszadik percben még hárommal vezettek (10-7), ám utoljára a huszonötödikben volt náluk az előny (13-12). A hátralévő időben többször is felzárkóztak döntetlenre, ám a negyvenediktől már végig vezetve gyűjtötték be a két pontot a viharsarkiak, akinél az első félidőben Termány és Lanistanin öt-öt gólt találatig jutott a fordulás után is az utóbbi volt a legeredményesebb hárommal, aki mellett Gyimesi tudott még triplázni ebben a harminc percben. A végjáték sem tartogatott különösebb izgalmat, hisz három perccel a lefújás előtt négy volt a lila-fehér előny (25-29). Siófoki oldalon a védekezés minőségét jól mutatja a huszonkilenc kapott gól, amennyit idén még senkitől nem kaptak otthon, pedig játszottak Európa Ligás csapatokkal, a Mosonmagyaróvárral, a Dortmunddal, Moldéval, illetve legutóbb a szintén kiesőjelölt Érddel. A kapusteljesítmény sem volt az igaz, amit jól mutat Lanistanin és Termány gólerős játéka, akik átlövéseit nagyobb százalékban is védhették volna a hazai hálóőrök. Támadójátékot jól jellemzi a hat eladott labda és az ugyanennyi technikai hiba, de volt öt kapufájuk és egy kihagyott hetesük is, Debreczeni-Klivinyi például négy góllal zárt, ám ez tizenegy lövésből jött össze neki. Siófok KC – EUbility Group – Békéscsabai ENKSE 27-29 (14-15) Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, 700 néző. Vezette: Rontó Ádám, Szanyi Péter Gábor. SKC: Rajcic – Such 1, Papp N. 5, Debreczeni-Klivinyi 4, N’diaye 4, Milosavljevic 4(1), Mavsar 9(3). Csere: Herczeg L. (kapus), Kajdon, Abdourahim, Wald, Kojic. Vezetőedző: Uros Bragar. Békéscsaba: Razum – Andróczki, Lanistanin 8(1), Gyimesi 3, Mayer, Bucsi 4, Borbély. Csere: Madera-Domokos (kapus), Hajtai 4, Horváth G. 1, Giricz 1, Vámosi P. 1(1), Termány 7, Borbély. Vezetőedző: Papp Bálint. Kiállítások: 6(2), illetve 16(6) perc. Hétméteresek: 5/4(2/2), illetve 2/2(2/2). Piros lap: Mayer 58. percben.



