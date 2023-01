A mérkőzés egy eladott labdával indult, majd Jure Dolenec jegyezte a találkozó első gólját. Az ezt követő percekben Mikler Roland többször is bele tudott szólni a találkozó alakulásába, miután több lövést is hárított, Bombac, Mackovsek, Blagotinsek, valamint Blaz Janc több labdáját is megfogta a Szeged kapusa, aki a félidőt harminckét százalékos védési hatékonysággal zárta. Az összecsapás egészen a tizenhatodik percig szorosan alakult, ekkor azonban a hazai pályán játszó szlovén válogatott lépéselőnybe került. A huszonnegyedik percben, 13–11-es állásnál időt kért a szlovének szövetségi kapitánya, Uros Zorman, amelyet követően sikerült tovább növelnie előnyét csapatának, és bár Chema Rodríguez a huszonkilencedik percben szintén időt kért, harminc percnyi játékot követően négy góllal, 17–13-ra vezetett az ellenfél.

A szünetet követően sokáig megmaradt a két együttes közötti különbség, annak ellenére is, hogy immár Székely Mártonnal a kapuban továbbra is volt kapusteljesítmény a magyar oldalon. A hajrát megelőzően egy hétméteres megítélését követően felfokozottá vált a mérkőzés hangulata a negyvenhatodik percben, ekkor, illetve az ezt követő percekben többen kétperces büntetést, valamint piros lapot is kaptak, továbbá mindkét kispadot sárga lappal figyelmeztették a játékvezetők. A magyar csapat a hajrá kezdetével megkezdte a felzárkózást, az ötvenhatodik percben 26–25-ös állásnál kért ismét időt Uros Zorman, de Lékai Máténak így is sikerült egyenlítenie. Ezt követően Chema Rodríguez is időt kért a 27–27-es állásnál, húsz másodperccel a találkozó vége előtt. Az utolsó magyar támadásból végül négy másodperccel a vége előtt Bodó Richárd talált be, ezzel egy góllal megnyerte első Szlovénia elleni felkészülési mérkőzését a nemzeti együttes.