Szombaton 16 órakor a Kiss Szilárd Sportcsarnokban lép pályára a Siófok a norvég Molde Elite ellen az EHF Európa-liga csoportkörének harmadik fordulójában. A tavaly nyári felkészülési mérkőzés után Tor Odvar Moen csapata ezúttal tétmérkőzésen lép pályára a Balatonnál. A legutóbbi barátságos találkozón 31-29-es siófoki győzelem született. A tavaly augusztusi meccs után méltó módon köszöntek el a szurkolók a balatoni csapat legsikeresebb edzőjétől, aki az EHF-győzelmen túl bajnoki bronzig is vezette a csapatot rögtön az első szezonjában a csapattal.

A szombati csoportmeccs előtt az EHF hivatalos oldalán Such Nelli, a Siófok KC jobbszélsője beszélt Moen edzőről és a sikeresk 2019-es szezonról.

– Sérülten, rehabilitációval kezdtem a szezont és március körül épültem fel – emlékezett vissza a siófoki játékos. – Tor ragaszkodott hozzá, hogy a csapatban legyek az idegenbeli mérkőzéseken is, ami mentálisan sokat segített nekem. Teljesen más volt az akkori játékoskeret, de motivált és magabiztos voltam abban a pár percben is amikor a sérülés után pályára léptem – tette hozzá Such Nelli.

– Tor mentalitása eltérő a magyar, vagy a balkáni országok edzőitól. Ő mindig nyugodt volt és segíteni akart, hogy fejlődjünk. A csapatban mindenki szerette a játékrendszerét és nem csak csapattársak voltunk a pályán, hanem barátok is a pályán kívül, ami szintén az ő érdeme volt – mesélte a siófoki jobbszélső.

Tor Odvar Moen 2020-ben tért vissza Norvégiába a Molde csapatához, mely az első EHF Európa-liga csoportkörét játssza ebben a szezonban. Két forduló után a skandináv együttes pont nélkül áll jelenleg miután kikapott a német Dortmundtól és a francia Besancontól. Most a Siófokot megszorongatva próbálnak megszerezni első pontjaikat a csoportban.