Húsz év után ismét szép sikert ért el a Percze János, Sasvári Tamás, Szijártó Attila, Szabó Róbert, Kovács Arthur és Ehrbár Tibor összeállítású magyar levelezési válogatott, a csapatkapitány tisztét Kiss Attila töltötte be. A magyar csapat a XXII. Olimpia elődöntőjében szép játékkal másfél pont előnnyel megszerezte az első helyet ezzel jogot szerzett az olimpiai döntőn való indulásra. Utoljára pontosan húsz évvel ezelőtt sikerült a csapatnak a fináléba jutni. Akkor Kiss Attila volt a csapat legeredményesebb játékosa, az ötödik táblán 11 játszmából 9 pontot szerzett, de az egy más világ volt.

Mindenképpen meg kell említeni, hogy a levelezési sakkválogatott gerincét hosszú évek óta a Nagyatádi Sakk Egylet tagjai alkotják. Sasvári Tamás, Percze János, Szijártó Attila és Ehrbár Tibor rendre biztos és megbízható pontjai a válogatottnak, Kiss Attila pedig immár kilencedik alkalommal töltötte be a csapatkapitányi tisztet. Természetesen dicséret illeti a két másik versenyzőt is, hiszen Szabó Róbert Budapestről, illetve Kovács Arthur Szegedről is maximálisan hozzájárult a sikerhez. A korábbi években egyedüli magyar csapatként a Sakk Egylet Nagyatád csapata indult eddig a Bajnokok Ligájában, ahol szintén kiemelkedő játékkal a középdöntőig jutott. A játékosok jelenleg a XII. Európai Csapatbajnokság elődöntőjén játszanak, ahol pillanatnyilag a továbbjutást jelentő harmadik helyen állnak.

A siker értékét emeli, hogy a csapat az értékszámok alapján mindössze a hatodik helyen volt a rangsorban. Az első táblán SIM Percze János, a másodikon GM Sasvári Tamás, a negyediken CCM Szabó Róbert, az ötödiken pedig CCM Kovács Arthur az összes játszmában döntetlen eredményt ért el. A továbbjutásukat a harmadik és a hatodik táblának köszönhetik, ahol tényleg sikerült kiemelkedőt alkotni. A hármas táblán CCM Szijártó Attila három játszmában is diadalmaskodott, ami egy ilyen mezőnyben igazán elismerésre méltó, olyannyira, hogy ezzel a teljesítményével egyben GM normát is sikerült teljesíteni. A hatodik táblán CCM Ehrbár Tibor pedig még ezt is felül tudta múlni, végül négy ellenfelét győzte le, amivel a SIM normát fél ponttal túl is teljesítette. Érdemes néhány szót ejteni a levelezési címekről is. Jelenleg mindössze két magyar nagymesterünk van, Glatt Gábor, aki évek óta nem versenyez, Sasvári Tamást viszont sikerült rábeszélni a játékra és megszokott rutinjával hozta is az elvárt eredményt. A SIM minősítés a levelezési mester és nagymester közötti fokozatot jelöli és mindössze 8 magyar versenyző található a listán, közülük pedig csupán Percze János aktív. Percze János már régóta ostromolja a GM címet, van is már egy normateljesítése, de egy hajszál mindig hiányzik a cím végleges megszerzéséhez. A CCM cím (Correspondence Chess Master) inkább a tábla melletti FIDE mester címnek felel meg, mert van felette egy levelezési IM cím is. A levelezési sakkban sokkal nehezebb normát teljesíteni, mint tábla mellett. Az alacsonyabb értékszámmal rendelkező versenyzők ugyanis a válogatott szerepléseken kívül, egyszerűen nem jutnak olyan játéklehetőséghez, ahol normát lehet teljesíteni.

– Amikor valaki a levelezési sakkozásról hall, akkor általában közölni szokta, hogy számítógéppel könnyű – mondta Kiss Attila. – Ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy meg kell próbálni és ki fog derülni. Valóban, 2200 körüli értékszámot aránylag könnyű megfelelő számítástechnikai háttérrel elérni, onnan viszont már nehezebb továbblépni. Néhány magasabb minősítésű tábla melletti játékos szerencsét próbált már ebben a műfajban, de csodát nem sikerült tenniük. Itt ugyanis nagyon fontos tényező az idő. Igaz, hogy egy-egy lépésre 3-5 nap áll rendelkezésre, de amikor a játékos egyszerre mintegy 30 partit játszik, akkor ez az idő már nem is tűnik olyan soknak. A számítógép megmondja a rossz lépést, de a jót nem, azt a játékosnak kell kiválasztani. A levelezési sakk bizonyos szempontból technikai sport lett, mint az autóversenyzés, és ott sem mindegy, kit ültetünk a volánhoz.

Egy biztos, az utóbbi években a technikai háttérnek köszönhetően nagyon nehéz lett játszmát nyerni. A mostani bajnokságban a magyar csapat kiemelkedett a mezőnyből és a 48 játszmából hét esetben sikerült diadalmaskodni, miközben a második helyhez négy játszmagyőzelem is elég volt. Csupán összehasonlításképpen a 2002-ben befejezett XIV. olimpia elődöntőjén, ahol szintén fölényes győzelmet arattak, 26 nyert partjuk volt, igaz, hogy akkor négy vereség is becsúszott.

– Végül, talán kissé keserű szájízzel megállapíthatjuk, hogy a levelezési sakk csupán mostoha testvére a tábla melletti sakknak – hangsúlyozta Kiss Attila. – Aki nem próbálta még, az többnyire lenézi és támogatást szinte reménytelen szerezni hozzá. Bármennyire fontos az emberi tényező, a technikát nem lehet megkerülni. Ha valaki komolyabb eredményt szeretne elérni, akkor milliós nagyságrendben kell gondolkodni a háttér esetében. Sajnos a szövetség nem tud támogatást nyújtani, miközben nem nehéz belátni, hogy tőlünk nyugatabbra lakó ellenfeleink lényegesen erősebb gépekkel versenyezhetnek. Mint a példa mutatja a pénz azért mégsem minden.