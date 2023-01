Kétesztendőnyi kényszerszünet után ismét megrendezték a Sípmester Fesztivált, ezúttal Szeged adott otthont a méltán híres kétnapos sporteseménynek, ahol labdarúgó-játékvezetők mérik össze tudásukat egymással kispályás futballmeccseken.

– A hagyományokhoz híven Somogy vármegye is képviseltette magát az immár tizenhatodik fesztiválon – fogalmazott Németh Dóra, a Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Vármegyei Igazgatóságának elnökségi tagja, csapatkísérő. – A delegációt tekintve tizenkettő játékvezető váltotta a sípot futballcsukára, azaz mint labdarúgó vett részt a rendezvényen, valamint egy sporttárs vezetett meccseket és kettő csapatkísérő is segítette a felkészülést és a részvételt. A kinevezett szövetségi kapitány tisztsége, hogy a játékvezető kollégák közül kiválassza a legjobb tizenkettőt, akik képviselhetik Somogy vármegyét. Kiváltságnak számít az, ha valakit beválogatnak az utazó keretbe, a sporttársak közül mindenki megtiszteltetésnek veszi, és szeretne jól teljesíteni, méltó módon képviselni a vármegyét.

A csoportbeosztások már december elején nyilvánosak voltak, így lehetett tudni, melyik vármegyékkel kell megmérkőz­nie Somogynak.

Fotós: Török János

– A torna színvonalát és a kollégák hozzáállását jól mutatja az is, hogy a résztvevők közös edzéseket tartottak, részt vettek egy kispályás tornán is felkészülésként – tette hozzá Németh Dóra. – A Körös csoport tagjaként az első mérkőzés a szomszédos Tolna vármegye ellen zajlott, ahol az eredmény 2–2 lett. Ezt követően két meccset sajnos elveszített a csapat, Pest vármegye, és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye kollégái is jobbnak bizonyultak. A nap utolsó mérkőzésének végeredménye szintén 2–2-es döntetlen lett Hajdú-Bihar vármegye ellen. Másnap ismét nagy küzdelmek következtek, mert mind Komárom-Esztergom, mind Heves vármegye csapatai ellen is döntetlen(t) eredmény született a rendes játékidőben, ám a büntetőrúgások alkalmával mindkét párharcban Somogy bizonyult jobbnak. Két fantasztikus kapus, határozott góllövők, jó mezőnyjátékosok képviselték nagy lelkesedéssel, s még nagyobb jókedvvel, és méltó módon Somogyot.

– Összesítésben a tabella tizenharmadik helyét sikerült elfoglalni a húsz vármegye tornáján. A csapat egyben van, jó a közösség, jövőre nem jövünk hirtelen stresszbe, amikor nálunk lesz a labda, s a cél a még jobb eredmény elérése – mondta amolyan zárszóként az MLSZ SMI elnökségi tagja.

A Somogy vármegyei csapat: Cservölgyi Szilárd, Erdelecz József, Gyurka Bálint, Hegedüs István Dániel, Károli Máté, Kolesánszky Zoltán, Kovács Dávid, Pankász Róbert, Pasztusics Ákos, Páhoki Zsolt, Posza Zsolt, Perák András. Technikai személyzet, csapatkísérők: Németh Dóra, Kiss Balázs. Játékvezető: Agócs Ákos.



Alapfokú játékvezetői tanfolyamot indít a Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Vármegyei Irodája. A képzésre, mely pénteken indul, még lehet jelentkezni, sőt, akik később kapnak kedvet ehhez a hivatáshoz, január végéig még van lehetőség csatlakozni, részletek a www.jatekvezetoleszek.hu oldalon találhatók.