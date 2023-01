Nem sikerült jól a rajt a csoportkörben a Siófoknak, mely kilencgólos vereséget szenvedett Besanconban. Debreczni-Klivinyiéknek ez volt a tizennegyedik tétmérkőzése, ám a most látottnál gyengébb támadójátékot csak egyszer, a Fradi ellen mutattak, melynek tizenkilenc gólt tudtak dobni. Az elő félidei kilenc azért is meglepő, mert a franciák ebben a szezonban minden egyes eddigi bajnokin, vagy európai kupameccsen kaptak legalább tizenegyet ezekben a harminc percekben! A francia bajnokság sereghajtója a Merignac például tizenháromig jutott ellenük…

A balatoniak mindössze öt percig tartották magukat (3-3), onnantól végig vezetve nyertek a házigazdák, akik ellen az első félidőben volt egy hétperces gólcsendjük Uros Bregar tanítványainak. A szünetet követő tizenegyedik percben már kilenccel is mentek a hazaiak (21-12), ekkor Mavsaréknak volt egy rövid fellángolása, a negyvennyolcadikra ugyanis bejöttek ötre (23-18), ám Mairot gólja, Wald rontott ziccere, Frecon újabb találta véget vetett a reményeknek (25-18).

Az első félidőben mindössze Mavsar és Papp volt, aki duplázni tudott, a másik oldalon viszont Mairot és Nosek is tripláztak, sok volt a hiba, a pontatlanság a vendégektől, Mavsar például két hetest is rontott, Haug Lerstadt nyolc védéssel zárt, Rajcic néggyel, viszont utóbbi is megfogott egy büntetőt!

A fordulás után Mavsar volt a legeredményesebb, néggyel és végre már a magyar válogatott Debreczeni-Klivinyi is betalált, aki első és egyetlen akciógólját a negyvenegyedik percben lőtte. Így is „csak” tizenkét gól jött össze a siófokiaktól a fordulás után, amit négyen hozták össze, az említetek mellett Kajdon és Papp tudott még eredményes lenni. A másik oldalon viszont hét gólszerző is akadt, Mairot és Zazai hárommal voltak a legjobbak.

Európa Liga csoportkör, első forduló:

ES Besancon (francia) – Siófok KC 30-21 (15-9)

Besancon, Palais des Sports Ghani Yalouz, 2800 néző. Vezette: M. Lindenbaum, D. Laron (izraeliek).

ESB: Haug Lerstad – Granier 4, Nosek 3, Frecon 3, Cusset 4, Corovic 2, Aoustin 3. Csere: Hauge (kapus), Mairot 5, Tshimanga, Robert 1, Zazai 5(1), Dezic. Vezetőedző: Mizoule Sebastien.

Siófok KC: Rajcic – Kojic 1, Papp N. 5(2), Debreczeni-Klivinyi 3(2), N’diaye 1, Kajdon 3, Mavsar 6. Csere: Lakatos, Sirián 1, Such, Wald 1, Juhász. Vezetőedző: Uros Bregar.

Kiállítások: 10(2), illetve 4(2) perc.

Hétméteresek: 2/1(2/1), illetve 6/4(2/0).