Már csak két hét van hátra a III. Nemzetközi Kosárlabda Konferenciáig, amelyre január 16–17-én kerül sor Pécsett, a Nemzeti Kosárlabda Akadémián. A regeneráció és rehabilitáció tudományos gyakorlata: sérüléstől a visszatérésig címet viselő konferencia programja elkészült, a két nap alatt tizenöt előadás, továbbá kerekasztal-beszélgetés és két interjú szekció vár a hallgatóságra, tájékoztatott hivatalos honlapján a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége.

A legkiválóbb sporttudományos szakemberek fogadták el Rátgéber László meghívását a III. Nemzetközi Kosárlabda Konferenciára is, melyet a Kosárlabda Specifikus Módszertani Központ szervez. A magyar és nemzetközi szaktekintélyek névsora ismét pazar. A teljesség igénye nélkül: ott lesz például a horvát kosárlabda edzőóriása, Neven Spahija, aki két NBA-franchise-nál, a Memphis Grizzlies és az Atlanta Hawks együttesénél is ült a kispadon másodedzőként; Francesco Cuzzolin, aki vezető erőnléti edző pozíciót töltött be a Toronto Raptorsnál; Igor Jukic, aki a teljesítményhatékonyság-növelés szakértője; a kiváló szerb erőnléti szakember, Vladimir Bankovic; a nemzetközileg elismert Jámbor László, a teljesítménynövelés szakértője, kiváló erőnléti edző; Knoll Zsolt ortopéd specialista, sportsebész; Cziráki Attila kardiológus szakorvos, klinikaigazgató, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia orvostudományi szakembere. Julio Calleja González, a kiváló spanyol erőnléti szaktekintély; Fabio Fossati, a Virtus Segafredo Bologna mentáltrénere; Klemencsics Zoltán ortopéd szakorvos.

A fenti névsorból is látható, hogy kiváló előadások várnak a két nap során a hallgatóságra. A program ezúttal is rendkívül tartalmas lesz: január 16-án, hétfőn összesen hét előadásra kerül sor, majd egy kerekasztal beszélgetéssel zárul a nap. Január 17-én, kedden további nyolc előadást és két interjú szekción hallgathatnak meg a résztvevők.