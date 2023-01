Öreg ember nem vén ember – tartja a mondás, és ez beigazolódott a Sportpálya 2004 Egyesület 18. alkalommal megrendezett teremlabdarúgó-tornáján is. A 35 év feletti korosztálynak kiírt viadalra az idén tizennyolc csapat nevezését fogadták el a szervezők, így meglehetősen sűrűnek ígérkezett a program az egynapos kupán. A parketten két ötös és két négyes csoportban zajlottak a mérkőzések, mindegyikből az első két helyezett jutott tovább. A nézők nagy örömére az idén is hat megyéből érkeztek csapatok a Dél-Dunántúl legnagyobb öregfiúk tornájára, ezúttal is Vas és Pest egészítette ki a Somogy, Tolna, Baranya, Zala kvartettet.

Noha a mezőnyben bőven akadt nemcsak 40, hanem 50 feletti futballista is, ez nem látszott a találkozókon, mivel igen nagy iramot diktáltak a résztvevők. Különösen a C és a D csoportban volt nagy harc a továbbjutó helyekért, a C-ben hármas holtverseny után egyetlen gól döntött a Zsíroskönyér javára a Nagyatáddal szemben, a D-ben pedig a Mu-Vill Nagykanizsa maradt le az első két helyről. A B csoport másodikja, a Balbya pedig sérülések miatt nem tudta folytatni a legjobb nyolc között, ahová így a Fekete Sarki Kocsma jutott.

A legjobb nyolc között már egyeneskieséses szakaszban folytatódott a torna, és ezúttal egyetlen alkalommal sem döntöttek büntetők. A legjobb négy közé aztán a FIFA 2005, az M-Car Bérautó, a Pecások és a Junge Alte jutott be. Az elődöntőben már igen kiélezett összecsapásokat láthattunk, a Pecások csupán büntetőkkel múlta felül az M-Car Bérautó csapatát, a Junge Alte pedig 2–1-re a FIFA 2005-öt.