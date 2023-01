A besanconi vereség után javítottak a balatoniak a nemzetközi kupában, a német Dortmund után a norvég Moldét is legyőzték saját közönségük előtt. A Siófokon is dolgozó Tor Odvar Moen csapatának ez már harmadik veresége volt, így továbbjutási esélyeik már nem lehetnek, pedig kiemeltként várhatták a sorsolást, nem kellett selejtezőt sem játszaniuk! Nem tudtak mit kezdeni a balatoni védekezéssel, illetve Rajcic kapussal, huszonkét góllal zárták ezt a hatvan percet, ami negatív csúcs tőlük a szezonban! A megelőző tizenhét tétmeccsükön huszonhárom volt a legkevesebb, amit dobtak, egy Sola elleni idegenbeli bajnokin.

A házigazdák már az első félidőben eldönthették volna a találkozót, hisz tizenöt perc után néggyel mentek (11-7), ám a folytatásban rengeteg hibát követtek el, csak kapufából dobtak hármat, ebből kettőt üres kapura, volt eladott labda is és Karlsen Stangvik is előrukkolt néhány védéssel. Az első félidőt így is egygólos előnnyel tudták zárni Milosavljevicnek köszönhetően, aki emberelőnyben, húsz másodperccel a szünet előtt nem hibázott. Ezt a játékrészt Rajcic négy védéssel zárta, támadásban pedig Milosavljevic és Papp voltak a legeredményesebbek néggyel, a másik oldalon a két norvég válogatott Larsen és Rushfeldt Deila vittek a prímet három-három góllal.

A szünet után nem volt egy súlycsoportban a lét együttes, nem volt kérdés, hogy ki nyeri a találkozót, tíz perccel a lefújás előtt már kilenc is volt a házigazdák javára (27-17). Rajcic ezt a második félórát tizenegy védéssel zárta, Papp Nikolett pedig öt góllal. Utóbbi ellenállhatatlan volt ezen a napon, nem volt rontott próbálkozása, a szünet után rajta kívül még kilencen (!) is bevették a vendég kaput, míg a Moen edző játékosai közül csak Nypan volt, aki egynél több, pontosabban három találatot tudott elérni.

A csoport másik összecsapásán meglepetésre Dortmund a félidei négygólos vezetése után (16-12) hárommal nyerni tudott (30-27) az eddig kettőből kettőt nyerő Besancon otthonában! Három fordulót követően így a Besancon, a Dortmund és a Siófok egyaránt négy-négy ponttal áll, míg a Molde pont nélkül negyedik. Debreczeni-Klivinyiék a következő, negyedik körben az utóbbiak otthonában lépnek pályára, február ötödikén.

Európa Liga csoportkör, 3. forduló:

Siófok KC – Molde Elite (norvég) 30-22 (13-12)

Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Bozhinovski D., Nachevski V. (macedonok).

SKC: Rajcic – Kojic 2, Papp N. 9, Debreczeni-Klivinyi 4(2), N’diaye 2, Milosavljevic 5, Mavsar 3(1). Csere: Sirián 1, Kajdon 1, Abduorahmin 1, Such 1, Wald 1, Juhász. Vezetőedző: Uros Bregar.

Molde: Karlsen Stangvik – Marsenic 1, Skinnehaugen 1, M. Obaidli 2(1), S. Obaidli 3, Rushfeldt Deila 3, Larsen 4. Csere: Romer (kapus), Strand 1, Alver 2(1), Nypan 3, Fossheim 1, Vatne, Hjelme Dalen. Vezetőedző: Tor Odvar Moen.

Kiállítások: 8(2), illetve 4(4) perc.

Hétméteresek: 3/3(2/2), illetve 2/2(1/1).