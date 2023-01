Hazai mérkőzéssel folytatódott a felkészülési meccsdömping a Kaposvári Rákóczi FC számára. A somogyiak a kiemelt bajnokság A csoportjára készülő szombathelyi Illés Akadémia U19-es csapatának növendékeit fogadták a Cseri úti sportcentrum műfüves pályáján. Horváth Rudolf, a hazaiak mestere szintén egy fiatalokra épülő csapatnak szavazott bizalmat, melynek kezdőjében egy ismerős próbázó is feltűnt Hampuk Ádám személyében.

A harmadosztályú Rákóczi már a kezdő sípszótól érvényesítette fölényét, sőt, az első negyed óra végén, a 17. percben egy szemre is tetszetős összjáték után kis híján megszületett az első találat, amikor Hampuk Ádám hozta helyzetbe Bíró Dominiket, akinek lapos, jobb alsóba tartó lövést védte Kovács Martin. Két perc múlva viszont már vezetett a Rákóczi: egy rosszul hazaadott labdára Mayer Máté csapott le, s higgadtan lőtt a kapuba (1–0). Egy perc elteltével megismétlődött az előző szituáció, csak ezúttal Hampuk Ádám volt szemfüles, aki szintén könnyedén lőtt a kapuba (2–0). A szünetig a Rákóczi akarata és fölénye érvényesült, a hazaiak gyorsan járatták a labdát, s szinte végig védekezésre késztették az Illés Akadémia legidősebb korosztályát, amely ettől függetlenül sok esetben felvette a versenyt a felnőtt bajnokságban edződő hazaiakkal.

A második játékrész Udvardi Ádám közeli, lapos, jobb alsóba tartó lövésével kezdődött, melyet bravúrral védett Kovács Martin, akinek három perc múlva szintén nagyot kell nyújtózkodnia. Ekkor a másik sarok irányába, ahová Mayer Máté szabadrúgása után tartott a labda. A meccs ezen időszakában sokkal pörgősebben futballozó vendégek részéről pedig Tama Gergő mozgatta meg a szünetben beálló Mikler Dánielt. A vendégek lendülete és iramváltása egy órányi játékot követően meghozta a szépítést, egy végletekig kijátszott akciót követően Bartusz Dániel lőtt közelről a kapu közepébe (2–1). A szombathelyiek lendületét viszont megtörte az újabb kaposvári gól: a meccs hajrája előtti percekben jó helyről jutottak szabadrúgáshoz a hazaiak. A labda mögé ezúttal is Mayer Máté állt, aki a sorfal felett lőtt a kapu jobb oldalába, nagyjából huszonöt méterről (3–1). Az utolsó negyed órában is nagy iramot diktáltak a felek, de helyzetek már csak a somogyiak előtt adódtak, de Kovács kapus több nagy védést is bemutatott, így maradt a három-egy. A Rákóczi így az ötödik felkészülési mérkőzésen a negyedik sikerét aratta, de, ami még ennél is fontosabb, hogy egyre jobb játékot mutatnak a zöld-fehérek.

Kaposvári Rákóczi FC–Illés Akadémia U19 3–1 (2–0)

Kaposvár, Cseri út, 60 néző. V.: Balikó.

Kaposvári Rákóczi FC: Horváth F. – Borbély Á., Heil, Harsányi, Sipos B. (Terestyényi, a 76. percben) – Bíró D. (Kis-Fónai, a 76. percben), Pintér M., Szederkényi, Udvardi (Keszi, a 76. percben) – Mayer Máté, Hampuk (Böndi, a 72. percben). Vezetőedző: Horváth Rudolf.

Illés Akadémia U19: Kovács M. – Mayer G., Bolla G., Tarján, Kovács B. (Stifter, a szünetben) – Bolla B. (Frák, a 60. percben) –Szvoboda (Pruska, a 72. percben), Kopácsi (Bonyhárd, a 68. percben), Mohos, Pruska (Tama, a szünetben) – Bartusz. Vezetőedző: Rugovics Vendel.

Gólszerzők: Mayer Máté (a 19. és a 71. percben), Hampuk (a 20. percben), illetve Bartusz (az 59. percben).