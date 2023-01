Nem változott sok minden az egy évvel ezelőttihez képest a női szakágban. A magyar mezőnyben ugyanaz a két csapat vetélkedett a címekért, a nemzetközi porondon nem sikerült a csúcsra érni, a válogatott pedig ugyan fiatalodott, de eredményesebb nem lett, úgyhogy nem 2022 kerül a históriás könyvek aranylapjaira.

A többi magyar klubcsapat egyelőre tisztes távolból figyeli a két élcsapatot, a Győri Audi ETO KC-t és az FTC-Rail Cargo Hungaria együttesét. De amíg korábban sokáig úgy tűnt, hogy a Siófok KC szorongathatja meg a két nagy gárdát leginkább, ezt a szerepet mostanra a DVSC vette át, amely stabilan képes a harmadik helyre befutni, de még nem látszik, hogy csökkenteni tudná a különbséget. Az viszont mindenképpen örvendetes, hogy a debreceniek mellett a Vác, a Mosonmagyaróvár és a Siófok is ott van a második számú európai kupasorozat januárban kezdődő csoportkörében.

Ha így nézzük, valóban nagyon erősnek tűnik a magyar bajnokság, csak jó lenne már, ha ez a válogatott teljesítményén is meglátszódna. A magyaroknak voltak nagyon jó pillanataik a mögöttük álló esztendőben, elég visszagondolni a spanyolok elleni két Európa-bajnoki selejtezőre, amelyet még tavasszal rendeztek. Csak aztán jött az ősz és maga az Európa-bajnokság, amely arról tanúskodott, hogy az itthon edződő fiatalok nincsenek még felkészülve a nemzetközi élvonallal való csatározásra. A ljubljanai megméretés nem sok pozitívumot hozott, viszont rengeteg kérdést felvet az utánpótlásképzéssel, a fiatal játékosok menedzselésével, terhelhetőségével kapcsolatban.

A magyar női kézilabdázás 2022-es éve bizonyos szempontból sikeres, másrészről sikertelen volt, és egyelőre edző, vezető, játékos és szurkoló is azon gondolkodik, hogyan lehetne elérni, hogy újra a régi fényében csillogjon a szakág.

Az év játékosa a Ferencváros sportolója, Klujber Katrin, az év légiósa a győri Silje Solberg, míg az év edzője a szintén győri Ambros Martín.

Debreczeni-Klivinyi Kinga is szerepet kapott a válogatottban

Fotó: N. A.