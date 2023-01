- Elképesztően büszke vagyok a csapatra – hangsúlyozta a Wald Kira, aki a balatoniak utolsó támadásánál felvállalta a lövést és nem is hibázott. Méltán lehet, hisz ez az óváriak elleni siker legalább olyan értékes, mint a Debrecennel szemben, kilencgólos hátrányból kiharcolt! A balatoniak ugyanis a találkozó előtt kis túlzással fél Európát körbe buszozták, kétezerhatszáz kilométert mentek Besanconba és vissza és ezt a hatvan percet is tíz mezőnyjátékossal voltak kénytelenek lehozni, melyből az alapembernek számító Papp Nikolett már a harminchatodik percben kiállni kényszerült! A hab a tortán Tóth Gabriella második félidei beállása volt, aki ezúttal is megszórta magát, de még is kevés volt a kisalföldi pontszerzéshez. Ez utóbbi még sosem jött össze nekik bajnokin a Balaton partján!

Mavsarék végig taktikusan játszottak, remekül lassították a játékot és „tömörítették” középre a játékot a kapujuk előterében, sok faulttal harcoltak és minden kipattanóért megküzdöttek, Papp Nikolett piros lapja pedig csak olaj volt a tűzre, nagyon felpaprikázta őket, már hárommal is vezettek a negyvennegyedik percben (20-17). Ebből a helyzetből állt fel az MTE, hat és fél perccel a vége előtt is náluk volt az előny, a meccsen utoljára (24-25). A házigazdák két Mavsar lövés fordítottak, ebben az utolsó öt percben háromszor is vezettek, de mindannyiszor egyenlítettek Tóth Gabrielláék, negyedikre azonban ez már nem jött össze nekik! A balatoni sikerhez a szerencse is kellett, hisz az utolsó percen belüli Kojic ziccert megfogta ugyan Mistina, ám a kipattanó a somogyiaknál landolt, Uros Bregar pedig azonnal időt is kért harminc másodperccel a vége előtt. Az utolsó hazai támadást Wald nem rontotta el, ám így is maradt még tizennyolc másodperc, ám Lancz átadását N’diaye lefülelte.

A balatoni védekezésben akadtak hibák, kapusteljesítményben jobbak voltak, hisz Rajcic öt, Herczeg négy védéssel zárt, míg a másik oldalon Mistina ötnél megállt. Támadásban elért huszonkilenc találat nem rossz, az első félidőben Debreczni-Klivinyi volt a legeredményesebb hét lövésből elért hét találattal, melyből öt büntetőből esett, de Papp Nikolettet is ki kell emelni, akik három akciógólig jutott. A fordulás után Papp kiállni kényszerült, Debreczeni-Klivinyi pedig csak egy hetes találatig jutott, így Mavsar vette át a gólfelelős szerepét, aki hétszer is eredményes tudott lenni! Az előre játékban Kajdon és N’diaye is kitett magáért előbbi négy utóbbi pedig három hetest is kiharcolt.

Siófok KC – Motherson Mosonmagyaróvári KC 29-28 (15-13)

Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, 200 néző. Vezette:

SKC: Rajcic – Such 2, Papp N. 3, Debreczeni-Klivinyi 8(6), N’diaye 1, Kajdon 3, Mavsar 9(2). Csere: Herczeg L. (kapus), Juhász, Wald 2, Sirián, Kojic 1. Vezetőedző: Uros Bregar.

MTE: Mistina - Mihály, Lancz 2, Tóth E. 6(4), Pásztor 3, Ivancok 3, Stranigg 3(1). Csere: Szemerey (kapus), Albek 1, Bardi, Faragó, Tóth N. 1, Kovács P. 1, Tóth G. 6, Sztankovics, Csire 2. Vezetőedző: Gyurka János.

Kiállítások: 8(4), illetve 8(2) perc.

Hétméteresek: 8/8(5/5), illetve 6/5(2/2).

Piros lap: Papp N. 36. perc.