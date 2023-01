Legutóbb december tizenhetedikén játszott a dél-somogyi alakulat tétmérkőzést, a következő bajnoki találkozónkig pedig egészen február tizenegyedikéig kell várni, amikor is vármegyei rangadót rendeznek, a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata érkezik ugyanis a negyedik helyen tanyázó csurgói gárdához.

– Ez nem azt jelenti viszont, hogy első tétmérkőzésünkig még több mint egy hónapot kell várni, ugyanis január végén újra pályára lépünk a Magyar Kupában, ahol a tét a legjobb nyolcba kerülés lesz – tájékoztatott hivatalos honlapján a cskk.hu-n a klub. – Ezen kívül még három edzőmérkőzés is szerepel a programunkban, egy a Balatonfüred ellen, kettő pedig a horvát Dubrava ellenében.

Grega Krecic természetesen hiányzott a keddi „évnyitóról”, a szlovén jobbátlövő ugyanis hazája nemzeti csapatával készül a közelgő világbajnokságra, mely ezen a héten, szerdán kezdődik. Grega egyelőre a bővebb keretnek a tagja, az utazók listája rövidesen el is dől.

A tervezett edzőmérkőzések

Január 18., 18 óra: Csurgói KK–RK Dubrava (felkészülési mérkőzés), január 20., 17 óra: Balatonfüredi KSE–Csurgói KK (felkészülési mérkőzés), január 28., 17 óra: Szigetszentmiklósi KSK–Csurgói KK (Magyar Kupa-mérkőzés), február 1.: RK Dubrava–Csurgói KK (felkészülési mérkőzés).

Fotóillusztráció: Szabados Árpád