Dolenec által értékesített büntetővel indult a mérkőzés, a magyar támadásból aztán Ancsin talált be, majd Szita góljával már vezettek is. A szlovén együttes is kiegyenlített, azonban Blagotinsek két kiállítást is kapott, amelyet ki tudott használni a magyar csapat, így ismét előnybe került. A 15. perc elején 7–4-es magyar vezetésnél Uros Zorman, az ellenfél szövetségi kapitánya kért időt. A 23. percben ismét döntetlen volt az állás, Cehte góljával 10–10 lett az állás. A szünetet megelőző néhány percben ismét minimális előnyre tett szert a magyar válogatott, de Dolenec értékesítette a szlovénoknak megítélt büntetőt, ezzel beállítva a 13–13-as félidei eredményt.

A második játékrészt jobban kezdte a magyar válogatott, Ancsin kiállítása ellenére is sikerült ismét előnyre szert tenni, miután Makuc lövést hibázott, majd Dolenec labdát adott el, miközben Lékai és Ligetvári is betalált a magyar oldalon. A 38. percben 19–16 volt az állás, amikor ismét elkezdett zárkózni az ellenfél. Hiába védett Székely több szlovén lövést is, magyar oldalon Szita és Pedro is ziccert hibázott. A 49. percben Vlah találatával átvette a vezetést a szlovén együttes, amely a hajrában magabiztosan tartotta előnyét. A hatperces magyar gólcsendet Bánhidi törte meg az 52. percben, de az ellenfél rendre betalált Székely kapujába. Az 58. perc kezdetén 30–26-os szlovén vezetésnél Chema Rodríguez kért időt, de felzárkózni már nem sikerült a találkozó végéig, így a magyar válogatott három góllal alulmaradt a második felkészülési mérkőzésén Szlovéniával szemben.

A somogyiak közül Hanusz Egon a betegsége után ezt a találkozót már nem hagyta ki, s egyszer ő is betalált Szlovénia kapujába. Míg a balatonboglári Palasics Kristóf ismét nem állhatott be a hazai kapuba.

A magyar válogatott január 9-én, hétfőn folytatja a vb-felkészülést, majd 10-én utazik a vb-csoportmérkőzések helyszínére, a svédországi Kristianstadba.