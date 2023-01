Két Európa Ligás csapatot, a Debrecent és a Motherson Mosonmagyaróvárt már legyőztek a balatoniak hazai környezetben, miért ne sikerülhetne mindez a német Dortmund ellen is? Az előbbiek elleni sikerek is bravúrosak volt, ez a mostani viszont még inkább annak számítana, hisz remek játékosok alkotják az ellenfelet, mely legutóbbi még a Bajnokok Ligájában szerepelt. Egy FTC elleni hazai döntetlennek is köszönhetően még tovább is jutottak a csoportból, ám a Mezt kettős győzelemmel búcsúztatta őket a kieséses szakaszban.

Ebben a szezonban a szerb Zeleznicar elleni dupla sikerrel (74-37) kerültek a EL csoportkörbe, melynek nyitányán eggyel verték a norvég Moldét egy utolsó utáni pillanatban esett Grijseels találattal (33-32), aki az Európa-bajnokságon hatvanhatszor volt eredményes a német válogatottban, melynek Antl és Ossenkopp is tagja volt. A kontinensviadalon ott volt még a csapatból a holland Ten Holte, Spengers, van Kreij trió, illetve a szerb Garovic. Siófokon Antl valószínűleg nem játszik, nem kockáztatják a játékát, a Molde ellen hiányzó norvég Ronning viszont ott lesz a pályán. Az utóbbiak elleni kupameccset háromgólos hátránnyal indították (5-8) a németek, ám fordítottak és negyvenkettedik percben már héttel is vezettek (28-21). Innen álltak fel a Siófokon is dolgozó Moen edző tanítványai, három perccel a vége előtt már náluk volt az előny (31-32), ám hiába, a végén Hausherr hetesével és Grijseels találattal behúzták a két pontot a házigazdák. A negyven százalékon védő Ten Holte mellett az utóbbi volt a meccs hőse a győztes találatával, ám nagy szórással dolgozott, hisz öt gólját tizenegy kísérletből szerezte. Remélhetőleg Siófokon sem értékesíti jobb százalékban a lehetőségeit… Blackmann is hasonló mutatóval bírt, tizenegy lövésből hat találat jött össze neki, Olssont, Gravicot és Hausherrt kell inkább dicsérni, utóbbi úgy zárt néggyel, hogy nem volt rontott lövése, a svéd nyolcból hatszor, a szerb pedig hatból ötször jól célzott! Hausherr volt, aki a legutóbbi, Thüringer elleni hazai bajnokin (30-30) négygólos hátrány után pontot mentett, ez az egy gólja volt, de az a legjobbkor érkezett. Grijseels és Blackmann voltak, akik támadásban akkor is élen jártak hét-hét találatot elérve. Nem lehet azt mondani, hogy ez az utolsó két, Molde, illetve Thüringer elleni hatvan perce unalmas lett volna a Dortmundnak… - Megérdemeltük az egy pontot, nagyon megnehezítettük magunknak az életünket – mondta a dortmundi tréner, a holland Hendricus Franciscus Groener, a Thüringer elleni ikszről. - A szurkolók segítségével remek karaktert mutattunk, természetes, hogy vannak rosszabb periódusok egy mérkőzésen, ám ha a pálya minden centiméterért megküzdesz, akkor a végén meglesz a jutalom.

A tréner szerint ilyen hozzáállásra lesz szükség tőlük Siófokon is, mert ellenfelüket remek játékosok alkotják. - Csapatként nem érzem őket olyan erősnek, inkább egyéni akciókat alkalmaznak – mondta a tréner. - Besanconban védekezésben hibáztak, ezért tudtak egyértelmű győzelmet aratni a házigazdák. A saját közönségük előtt azonban teljesen mást fognak mutatni.

A szakvezető szerint egy fizikailag erős csapattal érkeznek, gyors, tempós játékkal próbálnak sikeresek lenni a Kiss Szilárd Sportcsarnokban. Minden meccsnek úgy állnak neki, hogy meg akarják nyerni, nem lesz ez máshogy ezúttal sem.